الجيش الأمريكي يرسل قافلة كبيرة من النفط السوري المسروق إلى العراق... صور

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قافلة مؤلفة من 83 آلية معظمها ناقلات نفطية شوهدت في منطقة اليعربية في محافظة الحسكة، باتجاه معبر الوليد الحدودي وبعدها دخلت الأراضي العراقية.ووفقا لمصادر الوكالة المحلية، الخزانات كانت تحتوي على نفط مسروق من منطقة الجزيرة السورية. وبحسبهم، سيتم تسليم "الذهب الأسود" إلى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.وغرد حساب على "تويتر" يدعى (ليث) بصورتين يقول معلّقًا عليهما إن "قوات الاحتلال الأمريكي نقلت قافلة من مئات ناقلات النفط المليئة بالنفط السوري المنهوب إلى العراق".ونددت دمشق مرارا وتكرارا بمواصلة واشنطن سرقة النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته بالتزامن مع الحصار الجائر الذي يفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على حوامل الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.
أرسلت القوات الأمريكية قافلة من عشرات الشاحنات مليئة بالنفط السوري المستخرج بشكل غير قانوني إلى العراق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قافلة مؤلفة من 83 آلية معظمها ناقلات نفطية شوهدت في منطقة اليعربية في محافظة الحسكة، باتجاه معبر الوليد الحدودي وبعدها دخلت الأراضي العراقية.
ووفقا لمصادر الوكالة المحلية، الخزانات كانت تحتوي على نفط مسروق من منطقة الجزيرة السورية. وبحسبهم، سيتم تسليم "الذهب الأسود" إلى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.
وغرد حساب على "تويتر" يدعى (ليث) بصورتين يقول معلّقًا عليهما إن "قوات الاحتلال الأمريكي نقلت قافلة من مئات ناقلات النفط المليئة بالنفط السوري المنهوب إلى العراق".
Yesterday USA occupation forces in Syria moved a caravan of hundreds of oil tankers full of looted Syrian oil to Iraq, then Turkey, with the Zionist Colony as the final destination. This is enough oil to run all the electricity needs of Syria for months.
ونددت دمشق مرارا وتكرارا بمواصلة واشنطن سرقة النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته بالتزامن مع الحصار الجائر الذي يفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على حوامل الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.