الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أكبر أحلام قاسم سليماني... جزء منها تحقق

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن جزءا من أهداف قاسم سليماني قد تحقق بهروب الأمريكيين من أفغانستان، وطردهم من العراق"، مشيرا إلى أن هذا الهروب والطرد يحدثان للأمريكيين بذلّ وهوان، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "الأمريكيين تخلوا بعد 20 عاما عن استراتيجيتهم ولاذوا بالفرار خوفا من تكبد المزيد من الأضرار والفضائح"، مشددا على أن "نهج الحاج قاسم وتراثه المتمثل بجبهة المقاومة يواصل اليوم مساره بسرعة وقوة عاصفة".وتابع أن "أكبر أمل لقاسم سليماني كان يتمثل في كف شرور الأمريكيين عن المنطقة باعتبارهم الحامي الأساس للصهاينة"، داعيا الإيرانيين إلى أن "يكونوا على ثقة أنه حين تم طرد الأمريكيين من المنطقة، سيبقى الصهاينة بلا حام، وستحقق الأمة الإسلامية أمنيتها القديمة بتحرير أولى القبلتين".وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
أكد الحرس الثوري الإيراني أن نهاية الأمريكيين وانهيارهم وانسحابهم من منطقة غرب آسيا قد تحققت خلال قرابة سنتين بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن جزءا من أهداف قاسم سليماني قد تحقق بهروب الأمريكيين من أفغانستان، وطردهم من العراق"، مشيرا إلى أن هذا الهروب والطرد يحدثان للأمريكيين بذلّ وهوان، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف أن "الأمريكيين تخلوا بعد 20 عاما عن استراتيجيتهم ولاذوا بالفرار خوفا من تكبد المزيد من الأضرار والفضائح"، مشددا على أن "نهج الحاج قاسم وتراثه المتمثل بجبهة المقاومة يواصل اليوم مساره بسرعة وقوة عاصفة".
وتابع أن "أكبر أمل لقاسم سليماني كان يتمثل في كف شرور الأمريكيين عن المنطقة باعتبارهم الحامي الأساس للصهاينة"، داعيا الإيرانيين إلى أن "يكونوا على ثقة أنه حين تم طرد الأمريكيين من المنطقة، سيبقى الصهاينة بلا حام، وستحقق الأمة الإسلامية أمنيتها القديمة بتحرير أولى القبلتين".
وختم بالقول إن "ما تكهن به قاسم سليماني بزوال الكيان الصهيوني وتحرير القدس الشريف، سيتحقق لا محالة، من خلال عزمه ورفاقه وصلابتهم في جبهة المقاومة".
وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.