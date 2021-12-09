تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-أكبر-أحلام-قاسم-سليماني-جزء-منها-تحقق-1053726130.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أكبر أحلام قاسم سليماني... جزء منها تحقق
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أكبر أحلام قاسم سليماني... جزء منها تحقق
أكد الحرس الثوري الإيراني أن نهاية الأمريكيين وانهيارهم وانسحابهم من منطقة غرب آسيا قد تحققت خلال قرابة سنتين بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T07:56+0000
2021-12-09T07:56+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104128/01/1041280183_0:0:4110:2313_1920x0_80_0_0_5471c9eabc656239791f9865f5e233c0.jpg
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن جزءا من أهداف قاسم سليماني قد تحقق بهروب الأمريكيين من أفغانستان، وطردهم من العراق"، مشيرا إلى أن هذا الهروب والطرد يحدثان للأمريكيين بذلّ وهوان، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "الأمريكيين تخلوا بعد 20 عاما عن استراتيجيتهم ولاذوا بالفرار خوفا من تكبد المزيد من الأضرار والفضائح"، مشددا على أن "نهج الحاج قاسم وتراثه المتمثل بجبهة المقاومة يواصل اليوم مساره بسرعة وقوة عاصفة".وتابع أن "أكبر أمل لقاسم سليماني كان يتمثل في كف شرور الأمريكيين عن المنطقة باعتبارهم الحامي الأساس للصهاينة"، داعيا الإيرانيين إلى أن "يكونوا على ثقة أنه حين تم طرد الأمريكيين من المنطقة، سيبقى الصهاينة بلا حام، وستحقق الأمة الإسلامية أمنيتها القديمة بتحرير أولى القبلتين".وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/بغداد-وطهران-تقرران-اتخاذ-كافة-الإجراءات-لملاحقة-ومعاقبة-المتورطين-في-مقتل-قاسم-سليماني-1053275505.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104128/01/1041280183_128:0:3788:2745_1920x0_80_0_0_cea89f2eb572ebdc02251a8c6e4b62ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أكبر أحلام قاسم سليماني... جزء منها تحقق

07:56 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / TEHRAN, IRANقائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
قائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / TEHRAN, IRAN
تابعنا عبر
أكد الحرس الثوري الإيراني أن نهاية الأمريكيين وانهيارهم وانسحابهم من منطقة غرب آسيا قد تحققت خلال قرابة سنتين بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن جزءا من أهداف قاسم سليماني قد تحقق بهروب الأمريكيين من أفغانستان، وطردهم من العراق"، مشيرا إلى أن هذا الهروب والطرد يحدثان للأمريكيين بذلّ وهوان، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
بغداد وطهران تقرران اتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة ومعاقبة المتورطين في مقتل قاسم سليماني
25 نوفمبر, 14:07 GMT
وأضاف أن "الأمريكيين تخلوا بعد 20 عاما عن استراتيجيتهم ولاذوا بالفرار خوفا من تكبد المزيد من الأضرار والفضائح"، مشددا على أن "نهج الحاج قاسم وتراثه المتمثل بجبهة المقاومة يواصل اليوم مساره بسرعة وقوة عاصفة".
وتابع أن "أكبر أمل لقاسم سليماني كان يتمثل في كف شرور الأمريكيين عن المنطقة باعتبارهم الحامي الأساس للصهاينة"، داعيا الإيرانيين إلى أن "يكونوا على ثقة أنه حين تم طرد الأمريكيين من المنطقة، سيبقى الصهاينة بلا حام، وستحقق الأمة الإسلامية أمنيتها القديمة بتحرير أولى القبلتين".

وختم بالقول إن "ما تكهن به قاسم سليماني بزوال الكيان الصهيوني وتحرير القدس الشريف، سيتحقق لا محالة، من خلال عزمه ورفاقه وصلابتهم في جبهة المقاومة".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:14 GMTخبير في شؤون الأمن والدفاع: في العرف العسكري أخطاء السياسة لا تعالجها التعبئة
08:07 GMTرفض لقاحات كورونا في سنغافورة قد يكلفك 25 ألف دولار
08:05 GMTمخرج فيلم "أميرة" يعلن وقف عرضه بعد انتقادات الأسرى الفلسطينيين
07:56 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عن أكبر أحلام قاسم سليماني... جزء منها تحقق
07:41 GMTالكشف عن الجوائز المالية في بطولة كأس العرب
07:33 GMTماذا تفعل أمريكا لو تم إغراق مدمرتها في البحر الأسود
07:23 GMTفراس الخطيب لـ"سبوتنيك": أجواء "كأس العرب" في قطر جعلتنا نتمنى العودة للملاعب
07:17 GMTزيدان إقبال... من هو أول عراقي يشارك مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا
07:15 GMT"واحة وسط الصحراء"... مشتل في قطر يزود جميع ملاعب المونديال بعشب ذي جودة عالية
07:06 GMTمعلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 203" التي تنتجها الهند
06:59 GMTالكونغرس الأمريكي يتخذ قرارا تاريخيا لمواجهة "ظاهرة الاغتصاب" في صفوف الجيش
06:56 GMT"ثقب في القولون"... ياسمين عبد العزيز تبكي وتروي تفاصيل مرضها الأخير... فيديو
06:54 GMTصندوق الاستثمارات الروسي يقيم فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون"
06:51 GMTقيادي في "الحرية والتغيير" يتحدث عن خيارات مريرة تنتظر السودان
06:34 GMTكيف يتم التعرف على داء السكري والمعالجة دون اختبارات ودواء؟
06:26 GMTأمير سعودي يرد بـ"ثلاث كلمات" على تقارير ربط لقاء ابن سلمان وماكرون بقضية خاشقجي
06:14 GMTماذا يحدث إذا كنت تشرب الشاي الأخضر كل يوم؟
05:49 GMTما هو تأثير لحم البقر على الرجال والراغبين في إنقاص الوزن؟
05:15 GMT"إعلان مهم" من السفارة السورية لدى روسيا
04:25 GMTباكستان تعتذر عن عدم المشاركة في قمة الديمقراطية التي تنظمها الولايات المتحدة