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الدفاع الأرمينية تعلن عن تعرض مواقعها لقصف مكثف على الحدود مع أذربيجان
الدفاع الأرمينية تعلن عن تعرض مواقعها لقصف مكثف على الحدود مع أذربيجان
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، عن تعرض مواقع قواتها المسلحة على الحدود مع أذربيجان، لإطلاق نار كثيف استمر حوالي الساعة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T15:25+0000
2021-12-09T15:25+0000
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يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الأرمينية على موقعها الرسمي: "قامت وحدات من الجيش الأذربيجاني مجددا بأعمال استفزازية، اليوم 9 كانون الأول/ ديسمبر، حيث تم إطلاق النار من الساعة 16:25 [15:25 بتوقيت موسكو] بأسلحة رشاشة من مختلف العيارات على المواقع العسكرية الأرمينية المتمركزة على جزء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية في منطقة غغاركونيك".وأشار البيان إلى أن الجانب الأرميني اتخذ إجراءات جوابية، مضيفا أن تبادل إطلاق النار استمر حتى الساعة 16.00 بتوقيت موسكو.وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن تعرض مواقعها على الحدود مع أرمينيا في منطقة كيلبجار، للقصف ما تتطلب رداً مناسبا من وحدات الجيش الأذربيجاني.وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 تشرين الأول/نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ؛ حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.وينص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية؛ وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، وكذلك الممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الدفاع-الأذربيجانية-تتحدث-عن-قصف-لمواقعها-على-الحدود-مع-أرمينيا-1053707266.html
https://arabic.sputniknews.com/20211126/بوتين-اتفقنا-على-إنشاء-آليات-لترسيم-الحدود-بين-أرمينيا-وأذربيجان-قبل-نهاية-العام-1053311284.html
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الدفاع الأرمينية تعلن عن تعرض مواقعها لقصف مكثف على الحدود مع أذربيجان

15:25 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، عن تعرض مواقع قواتها المسلحة على الحدود مع أذربيجان، لإطلاق نار كثيف استمر حوالي الساعة.
يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الأرمينية على موقعها الرسمي: "قامت وحدات من الجيش الأذربيجاني مجددا بأعمال استفزازية، اليوم 9 كانون الأول/ ديسمبر، حيث تم إطلاق النار من الساعة 16:25 [15:25 بتوقيت موسكو] بأسلحة رشاشة من مختلف العيارات على المواقع العسكرية الأرمينية المتمركزة على جزء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية في منطقة غغاركونيك".
الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
الدفاع الأذربيجانية تتحدث عن قصف لمواقعها على الحدود مع أرمينيا
أمس, 14:36 GMT
وأشار البيان إلى أن الجانب الأرميني اتخذ إجراءات جوابية، مضيفا أن تبادل إطلاق النار استمر حتى الساعة 16.00 بتوقيت موسكو.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن تعرض مواقعها على الحدود مع أرمينيا في منطقة كيلبجار، للقصف ما تتطلب رداً مناسبا من وحدات الجيش الأذربيجاني.
وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 تشرين الأول/نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ؛ حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.
لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
بوتين: اتفقنا على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قبل نهاية العام
26 نوفمبر, 17:38 GMT
وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.
وينص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية؛ وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، وكذلك الممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.
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