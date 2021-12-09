الدفاع الأرمينية تعلن عن تعرض مواقعها لقصف مكثف على الحدود مع أذربيجان
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
© Sputnik . Alexey Kudenko/
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، عن تعرض مواقع قواتها المسلحة على الحدود مع أذربيجان، لإطلاق نار كثيف استمر حوالي الساعة.
يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الأرمينية على موقعها الرسمي: "قامت وحدات من الجيش الأذربيجاني مجددا بأعمال استفزازية، اليوم 9 كانون الأول/ ديسمبر، حيث تم إطلاق النار من الساعة 16:25 [15:25 بتوقيت موسكو] بأسلحة رشاشة من مختلف العيارات على المواقع العسكرية الأرمينية المتمركزة على جزء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية في منطقة غغاركونيك".
وأشار البيان إلى أن الجانب الأرميني اتخذ إجراءات جوابية، مضيفا أن تبادل إطلاق النار استمر حتى الساعة 16.00 بتوقيت موسكو.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن تعرض مواقعها على الحدود مع أرمينيا في منطقة كيلبجار، للقصف ما تتطلب رداً مناسبا من وحدات الجيش الأذربيجاني.
وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 تشرين الأول/نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ؛ حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن تعرض مواقعها على الحدود مع أرمينيا في منطقة كيلبجار، للقصف ما تتطلب رداً مناسبا من وحدات الجيش الأذربيجاني.
وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 تشرين الأول/نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ؛ حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.
وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.
وينص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية؛ وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، وكذلك الممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.
وينص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية؛ وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، وكذلك الممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.