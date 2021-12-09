تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/الدولي-المغربي-مهدي-بنعطية-يعتزل-كرة-القدم-نهائيا-1053754362.html
الدولي المغربي مهدي بنعطية يعتزل كرة القدم نهائيا
الدولي المغربي مهدي بنعطية يعتزل كرة القدم نهائيا
أعلن الدولي المغربي مهدي بنعطية مدافع "فاتح كاراجمرك" التركي، اليوم الخميس، اعتزال كرة القدم نهائيا. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T17:49+0000
2021-12-09T17:49+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053754471_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_1f4e5ff91618ba94bd5a98b93a3a41cc.jpg
وقال بنعطية عبر حسابه الشخصي على موقع "انستغرام": "منذ صغري كان لدي حلم واحد فقط أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، للوصول إلى هذا، كان علي أن أجبر نفسي على العمل الجاد، وتقديم التضحيات".وأضاف "لقد كان من حسن حظي أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، لكن كما يقولون في هذه المهنة، فإن الجزء الأصعب هو الاستمرار مع مرور الوقت".وأكمل "بعد أكثر من 15 عاما من اللعب بإخلاص، وبعد أن لعبت في أكثر الدوريات المرموقة، قررت إنهاء مسيرتي".وتابع "لقد سمحت لي كرة القدم بالدفاع عن بلدي المغرب وتمثيله، فقد عشت معه لحظات لا تُنسى، كأس العالم 2018 على وجه الخصوص".وأتم "في النهاية.. أود أن أشكر جميع الذين دعموني طوال هذا الوقت، يقولون إن نهاية شيء ما هي دائمًا بداية شيء آخر، لذلك أقول أراكم قريبا".هذا وأعلن نادي ⁧‫"فاتح كاراغومروك‬" التركي في بيان رسمي في شهر يوليو/تموز الماضي، تعاقده مع اللاعب المغربي مهدي بن عطية قائد "أسود الأطلس" السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ووقع بن عطية البالغ 34 عاما مع نادي "فاتح كاراجمرك" التركي عقدا لموسم واحد، قادما من قطر بعد انتهاء عقده مع نادي "الدحيل".وحقق بنعطية مع الدحيل لقب الدوري القطري مرتين، وكأس الأمير، كما شارك في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الدوحة، وتوج بها "بايرن ميونخ".ولعب بنعطية خلال مسيرته مع العديد من الأندية الأوروبية العريقة على غرار يوفنتوس وروما وبايرن ميونخ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053754471_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_dea1b8c4ea185fe7fe730e8b39227f97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

الدولي المغربي مهدي بنعطية يعتزل كرة القدم نهائيا

17:49 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARالدولي المغربي مهدي بن عطية
الدولي المغربي مهدي بن عطية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
أعلن الدولي المغربي مهدي بنعطية مدافع "فاتح كاراجمرك" التركي، اليوم الخميس، اعتزال كرة القدم نهائيا.
وقال بنعطية عبر حسابه الشخصي على موقع "انستغرام": "منذ صغري كان لدي حلم واحد فقط أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، للوصول إلى هذا، كان علي أن أجبر نفسي على العمل الجاد، وتقديم التضحيات".
وأضاف "لقد كان من حسن حظي أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، لكن كما يقولون في هذه المهنة، فإن الجزء الأصعب هو الاستمرار مع مرور الوقت".
وأكمل "بعد أكثر من 15 عاما من اللعب بإخلاص، وبعد أن لعبت في أكثر الدوريات المرموقة، قررت إنهاء مسيرتي".
وتابع "لقد سمحت لي كرة القدم بالدفاع عن بلدي المغرب وتمثيله، فقد عشت معه لحظات لا تُنسى، كأس العالم 2018 على وجه الخصوص".
وأتم "في النهاية.. أود أن أشكر جميع الذين دعموني طوال هذا الوقت، يقولون إن نهاية شيء ما هي دائمًا بداية شيء آخر، لذلك أقول أراكم قريبا".
هذا وأعلن نادي ⁧‫"فاتح كاراغومروك‬" التركي في بيان رسمي في شهر يوليو/تموز الماضي، تعاقده مع اللاعب المغربي مهدي بن عطية قائد "أسود الأطلس" السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووقع بن عطية البالغ 34 عاما مع نادي "فاتح كاراجمرك" التركي عقدا لموسم واحد، قادما من قطر بعد انتهاء عقده مع نادي "الدحيل".
وحقق بنعطية مع الدحيل لقب الدوري القطري مرتين، وكأس الأمير، كما شارك في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الدوحة، وتوج بها "بايرن ميونخ".
ولعب بنعطية خلال مسيرته مع العديد من الأندية الأوروبية العريقة على غرار يوفنتوس وروما وبايرن ميونخ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:43 GMTليتوانيا تدفع ألف يورو لكل مهاجر من أجل العودة إلى بلده الأصلي
18:37 GMTوزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية
18:25 GMTالحكومة الأمريكية تحقق فيما اكتشفه أحد السائقين داخل سيارة "تسلا" الكهربائية
18:19 GMT الاتحاد الدولي للتنس لن ينظم بطولات بالصين في 2022
18:16 GMTدولة أوروبية تمنح النقود لمواطنيها تشجيعا لهم على تلقي لقاح كورونا
18:09 GMTماكرون يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل حول أوكرانيا
17:59 GMTانفجار أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة "بارسيان" جنوبي إيران
17:52 GMTبخاخ الإنترفيرون... وسيلة جديدة لمواجهة فيروس كورونا
17:49 GMTالدولي المغربي مهدي بنعطية يعتزل كرة القدم نهائيا
17:45 GMTشركة تكشف عن أضخم شريحة لحم في العالم مطبوعة بطريقة "ثلاثية الأبعاد"... صورة
17:30 GMTماكرون يتعهد بجعل الاتحاد الأوروبي "أقوى" خلال رئاسته
17:18 GMT"فاو" تحذر من خطر يهدد الأمن الغذائي للأجيال القادمة
17:15 GMTروسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
17:06 GMTموسكو تدعو تل أبيب وواشنطن إلى الامتناع عن إجراء مناورات تحاكي ضرب إيران
17:03 GMTقريبا في "آيفون"... ميزة ستكشف لأصحاب الهواتف المستعملة قطع الغيار التي تم استبدالها دون ‏علمهم
16:53 GMTدراسة تكشف سبب دخول الحمام فور شرب فنجان قهوة
16:45 GMTوزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي المحادثات النووية الحالية مصالح دول الخليج
16:36 GMTالقبض على 4 موظفين في الاستخبارات الدنماركية بتهمة التجسس
16:29 GMTمحكمة إسرائيلية تمدد توقيف طفلتين فلسطينيتين حتى الاثنين المقبل
16:24 GMTهيئة الأسرى: فيلم "أميرة" إساءة لنضال الفلسطينيين... وسحبه من الأوسكار خطوة في الاتجاه الصحيح