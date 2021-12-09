الديوان الأميري في الكويت: ولي العهد سيستقبل الأمير محمد بن سلمان

وقال رئيس ديوان ولي العهد الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، إن "الزيارة المقررة غدا الجمعة ستشهد بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة لمستقبل أكثر رخاء وازدهارا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.وأضاف الصباح أن "الزيارة ستتضمن استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".وبدأ الأمير محمد بن سلمان، الاثنين الماضي، جولة خليجية تشمل سلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.وقالت وسائل إعلام سعودية إن الأمير محمد بن سلمان يبحث مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
أعلن الديوان الأميري في الكويت أن ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيستقبل غدا الجمعة، نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال رئيس ديوان ولي العهد الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، إن "الزيارة المقررة غدا الجمعة ستشهد بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة لمستقبل أكثر رخاء وازدهارا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.
وأضاف الصباح أن "الزيارة ستتضمن استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وبدأ الأمير محمد بن سلمان، الاثنين الماضي، جولة خليجية تشمل سلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن الأمير محمد بن سلمان يبحث مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.