https://arabic.sputniknews.com/20211209/الرئيس-التونسي-لا-يمكن-مواصلة-العمل-بالدستور-الحالي-خلال-السنوات-المقبلة-فيديو-1053759636.html

الرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو

الرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو

أرجع الرئيس التونسي، قيس سعيد، المشكلة الدستورية الموجودة في بلاده نتيجة لدستور عام 2014، الذي جاء لضرب الدولة ومؤسساتها من الداخل، على حد قوله، مؤكدا أنه لا... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T21:17+0000

2021-12-09T21:17+0000

2021-12-09T21:17+0000

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086081_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0efc87838ca56b333306f1d0b3fc6e2e.jpg

وقال سعيد، خلال استقباله عدد من المسؤولين، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، إن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".وبين الرئيس التونسي، أن "الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب صاحب السيادة الأعلى مرتبة من الدستور نفسه بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".وتابع "سنبحث عن سبل للخروج من هذه الأوضاع الدستورية".وأشار إلى أن "احترام سيادة الشعب تتعلق بتونس وحدها وليس بالاستعانة بالأطراف الخارجية أو الاستقواء بها".وأوضح أن "بناء تونس لا يكون من خلال السب والشتائم لمؤسسات الدولة"، لافتا إلى أن "هناك مؤسسات لعبت دورا سلبيا وكان عليها أن تلتزم الحياد لا أن تتحول إلى بوق للدعاية المضللة".

https://arabic.sputniknews.com/20211209/تونس-نائب-رئيس-حركة-النهضة-يقفز-من-الطابق-الثاني-إثر-حريق-بمقر-الحزب-في-العاصمة-1053746313.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم