تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/الرئيس-التونسي-لا-يمكن-مواصلة-العمل-بالدستور-الحالي-خلال-السنوات-المقبلة-فيديو-1053759636.html
الرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو
الرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو
أرجع الرئيس التونسي، قيس سعيد، المشكلة الدستورية الموجودة في بلاده نتيجة لدستور عام 2014، الذي جاء لضرب الدولة ومؤسساتها من الداخل، على حد قوله، مؤكدا أنه لا... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T21:17+0000
2021-12-09T21:17+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086081_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0efc87838ca56b333306f1d0b3fc6e2e.jpg
وقال سعيد، خلال استقباله عدد من المسؤولين، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، إن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".وبين الرئيس التونسي، أن "الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب صاحب السيادة الأعلى مرتبة من الدستور نفسه بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".وتابع "سنبحث عن سبل للخروج من هذه الأوضاع الدستورية".وأشار إلى أن "احترام سيادة الشعب تتعلق بتونس وحدها وليس بالاستعانة بالأطراف الخارجية أو الاستقواء بها".وأوضح أن "بناء تونس لا يكون من خلال السب والشتائم لمؤسسات الدولة"، لافتا إلى أن "هناك مؤسسات لعبت دورا سلبيا وكان عليها أن تلتزم الحياد لا أن تتحول إلى بوق للدعاية المضللة".
https://arabic.sputniknews.com/20211209/تونس-نائب-رئيس-حركة-النهضة-يقفز-من-الطابق-الثاني-إثر-حريق-بمقر-الحزب-في-العاصمة-1053746313.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086081_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_ec8555529680ae94b5793a49174c1cce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو

21:17 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / IAN LANGSDON
تابعنا عبر
أرجع الرئيس التونسي، قيس سعيد، المشكلة الدستورية الموجودة في بلاده نتيجة لدستور عام 2014، الذي جاء لضرب الدولة ومؤسساتها من الداخل، على حد قوله، مؤكدا أنه لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة.
وقال سعيد، خلال استقباله عدد من المسؤولين، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، إن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
وبين الرئيس التونسي، أن "الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب صاحب السيادة الأعلى مرتبة من الدستور نفسه بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
وتابع "سنبحث عن سبل للخروج من هذه الأوضاع الدستورية".
وشدد سعيد على أنه "لا يمكن العمل بهذا الدستور خلال السنوات القادمة وأنه ثبت بعد سنوات أن الدستور لم يعد صالحا".
حريق بمقر حركة النهضة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
نائب رئيس حركة النهضة التونسية يقفز من الطابق الثاني إثر حريق بالمقر المركزي... فيديو وصور
14:18 GMT
وأشار إلى أن "احترام سيادة الشعب تتعلق بتونس وحدها وليس بالاستعانة بالأطراف الخارجية أو الاستقواء بها".

وأوضح أن "بناء تونس لا يكون من خلال السب والشتائم لمؤسسات الدولة"، لافتا إلى أن "هناك مؤسسات لعبت دورا سلبيا وكان عليها أن تلتزم الحياد لا أن تتحول إلى بوق للدعاية المضللة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:59 GMTوكالة: بايدن يتعهد بدعم أوروبا الشرقية لكنه لا يرغب في مواجهة عسكرية مع روسيا
21:48 GMTواشنطن: نحتاج عدة أيام للحكم على موقف طهران من المحادثات النووية
21:35 GMTسفينة البحرية الأوكرانية تتراجع بعد تحذيرات روسية من دخول مضيق كيرتش
21:21 GMTارتفاع عدد ضحايا المعارك في دارفور إلى 138 قتيلا
21:21 GMTخلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا.... فيديو
21:17 GMTالرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو
21:04 GMTأوكرانيا تعلن استعدادها للوفاء بالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار في دونباس
20:52 GMTعاملوني كالحيوان.. السعودي المعتقل بالخطأ في فرنسا يكشف تفاصيل مثيرة عن احتجازه
20:40 GMTالبيت الأبيض يحذر إيران من إخفاق الدبلوماسية بـ"إجراءات أخرى"
20:22 GMTالقبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي
20:14 GMTتعديل التصنيف من سلبي لمستقر... ما تأثير تقرير وكالة "فيتش" على الاقتصاد والاستثمار في الأردن؟
20:08 GMTروسيا: سفينة حربية أوكرانية تتجه نحو مضيق كيرتش ولا تستجيب لمطالب تغيير مسارها
19:59 GMT"طالبان باكستان" تعلن نهاية وقف إطلاق النار مع الحكومة
19:55 GMTأمريكا توافق على حصول الأطفال في سن 16 و17 عاما على جرعة معززة من لقاح "فايزر"‏
19:50 GMTواشنطن: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين
19:39 GMTطلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
19:35 GMTمقاتلات روسية تمنع 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية من الاقتراب من حدود روسيا
19:31 GMTالجانب الآخر من جولة محمود عباس إلى الجزائر وتونس
19:28 GMTمن داخل البنتاغون... غانتس يتحدث عن الاستعداد العسكري مع أمريكا لمواجهة إيران
19:21 GMTبوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية