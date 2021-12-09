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السعودية تعلق الرحلات مع نيجيريا
السعودية تعلق الرحلات مع نيجيريا
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الخميس، تعليماتها للناقلات الجوية بتعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليها. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T15:33+0000
2021-12-09T15:33+0000
نيجيريا
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت هيئة الطيران المدني السعودية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليها، فضلا عن تحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة، وذلك من الدول المعلق القدوم منها.وذكرت الهيئة السعودية أن قرار تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا، وكذلك تحديث إجراءات الحجر المؤسسي للمواطنين القادمين إلى المملكة، يُستثنى منها مَن قضى مدة لا تقل عن 14 يوما كاملة في دولة أخرى من الدول المسموح القدوم منها.وشددت على تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي الكاملة لمدة 5 أيام على غير المواطنين القادمين من نيجيريا نفسها مع إجراء فحص (PCR) في اليوم الأول، واليوم الخامس، بعيدا عن حالة التحصين.ومن المفترض أن يتم تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من الدول المعلق القدوم منها جميعها، وذلك لمدة 5 أيام كاملة، على أن يقوم المسافر بإجراء فحص (PCR) في اليوم الأول واليوم الخامس أيضا، بعيدا عن حالة التحصين.
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نيجيريا, أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلق الرحلات مع نيجيريا

15:33 GMT 09.12.2021
© REUTERS / FAISAL AL NASSERمطار أبها الدولي في السعودية
مطار أبها الدولي في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الخميس، تعليماتها للناقلات الجوية بتعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليها.
ونشرت هيئة الطيران المدني السعودية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا وإليها، فضلا عن تحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة، وذلك من الدول المعلق القدوم منها.
وذكرت الهيئة السعودية أن قرار تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا، وكذلك تحديث إجراءات الحجر المؤسسي للمواطنين القادمين إلى المملكة، يُستثنى منها مَن قضى مدة لا تقل عن 14 يوما كاملة في دولة أخرى من الدول المسموح القدوم منها.
وشددت على تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي الكاملة لمدة 5 أيام على غير المواطنين القادمين من نيجيريا نفسها مع إجراء فحص (PCR) في اليوم الأول، واليوم الخامس، بعيدا عن حالة التحصين.
ومن المفترض أن يتم تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من الدول المعلق القدوم منها جميعها، وذلك لمدة 5 أيام كاملة، على أن يقوم المسافر بإجراء فحص (PCR) في اليوم الأول واليوم الخامس أيضا، بعيدا عن حالة التحصين.
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