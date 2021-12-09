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السفارة السعودية في فرنسا تصدر بيانا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية خاشقجي
السفارة السعودية في فرنسا تصدر بيانا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية خاشقجي
أصدرت السفارة السعودية في فرنسا بيانا جديدا بشأن المواطن السعودي الذي اعتقلته السلطات الفرنسية بـ"الخطأ"، للاشتباه بضلوعه في عملية قتل الصحفي السعودي، جمال... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T10:39+0000
2021-12-09T10:39+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأكدت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر: "متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية المعنية لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء وعدم علاقته بالموضوع"، مضيفة أن "مسؤولي السفارة زاروا المواطن في مقر احتجازه واطمأنوا على أوضاعه".وكشف مسؤول سعودي بارز لشبكة "سي إن إن" عن خطأ يتعلق باعتقال مواطن سعودي، قيل إن اسمه ضمن 15 رجلا متورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وكانت الإذاعة الفرنسية، RTO، قد أعلنت أن اسم الرجل المقبوض عليه، خالد عايد العتيبي، وهو الاسم الذي ظهر في قوائم عقوبات متعددة، فيما تعتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنه عضو في المجموعة من 15 رجلًا مسؤولة عن قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.من جانبه، أكد النائب العام الفرنسي، أمس الأربعاء، تصريحات المسؤول السعودي بأن المواطن المعتقل في باريس ليس هو الشخص نفسه المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا.ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
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أخبار السعودية اليوم

السفارة السعودية في فرنسا تصدر بيانا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية خاشقجي

10:39 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / CHIP SOMODEVILLAالسفارة السعودية في واشنطن
السفارة السعودية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / CHIP SOMODEVILLA
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أصدرت السفارة السعودية في فرنسا بيانا جديدا بشأن المواطن السعودي الذي اعتقلته السلطات الفرنسية بـ"الخطأ"، للاشتباه بضلوعه في عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
وأكدت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر: "متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية المعنية لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء وعدم علاقته بالموضوع"، مضيفة أن "مسؤولي السفارة زاروا المواطن في مقر احتجازه واطمأنوا على أوضاعه".
وكشف مسؤول سعودي بارز لشبكة "سي إن إن" عن خطأ يتعلق باعتقال مواطن سعودي، قيل إن اسمه ضمن 15 رجلا متورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول السعودي، الذي لم تسمه، قوله بأن "هذه قضية هوية خاطئة"، وذلك بعد أن ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مواطن سعودي في مطار باريس الدولي، صباح الثلاثاء، قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى الرياض.
وكانت الإذاعة الفرنسية، RTO، قد أعلنت أن اسم الرجل المقبوض عليه، خالد عايد العتيبي، وهو الاسم الذي ظهر في قوائم عقوبات متعددة، فيما تعتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنه عضو في المجموعة من 15 رجلًا مسؤولة عن قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
من جانبه، أكد النائب العام الفرنسي، أمس الأربعاء، تصريحات المسؤول السعودي بأن المواطن المعتقل في باريس ليس هو الشخص نفسه المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا.
ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
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