https://arabic.sputniknews.com/20211209/السفارة-السعودية-في-فرنسا-تصدر-بيانا-جديدا-بشأن-السعودي-الذي-اعتقل-خطأ-في-قضية-خاشقجي-1053732872.html

السفارة السعودية في فرنسا تصدر بيانا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية خاشقجي

السفارة السعودية في فرنسا تصدر بيانا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية خاشقجي

أصدرت السفارة السعودية في فرنسا بيانا جديدا بشأن المواطن السعودي الذي اعتقلته السلطات الفرنسية بـ"الخطأ"، للاشتباه بضلوعه في عملية قتل الصحفي السعودي، جمال... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T10:39+0000

2021-12-09T10:39+0000

2021-12-09T10:39+0000

أخبار السعودية اليوم

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وأكدت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر: "متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية المعنية لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء وعدم علاقته بالموضوع"، مضيفة أن "مسؤولي السفارة زاروا المواطن في مقر احتجازه واطمأنوا على أوضاعه".وكشف مسؤول سعودي بارز لشبكة "سي إن إن" عن خطأ يتعلق باعتقال مواطن سعودي، قيل إن اسمه ضمن 15 رجلا متورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وكانت الإذاعة الفرنسية، RTO، قد أعلنت أن اسم الرجل المقبوض عليه، خالد عايد العتيبي، وهو الاسم الذي ظهر في قوائم عقوبات متعددة، فيما تعتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنه عضو في المجموعة من 15 رجلًا مسؤولة عن قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.من جانبه، أكد النائب العام الفرنسي، أمس الأربعاء، تصريحات المسؤول السعودي بأن المواطن المعتقل في باريس ليس هو الشخص نفسه المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا.ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.

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أخبار السعودية اليوم