السيسي وميقاتي يبحثان تطورات المشهد السياسي في لبنان

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، في القاهرة بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك".وخلال اللقاء، أكد السيسي حرص مصر على أمن لبنان وسلامته واستقراره، مؤكدا على أهمية تحقيق مصالح لبنان الوطنية وتجنيبه مخاطر ما تشهده المنطقة من صراعات.ولفت البيان إلى تأكيد السيسي على اعتزاز مصر بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمعها مع لبنان.وتناول اللقاء بين السيسي وميقاتي تطورات المشهد السياسي في لبنان، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا الإقليمية.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.