السيسي يستقبل لابيد ويناقشان مساعي إيران النووية والقضية الفلسطينية

القاهرة/القدس- سبوتنيك. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي عبر حسابه على "تويتر"، إنه التقى بالرئيس المصري، مضيفا: "ناقشنا في اجتماعنا عددا من القضايا الأمنية، من بينها محاولات إيران أن تصبح دولة ذات قدرة نووية عسكرية، والتعامل مع العوامل الإرهابية وعدم الاستقرار في المنطقة".فيما أصدرت الرئاسة المصرية بيانا من جانبها أوضحت فيه أن اللقاء "تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عددا من القضايا الإقليمية على رأسها إيران والقضية الفلسطينية، وذلك خلال زيارة لابيد إلى القاهرة.
القاهرة/القدس- سبوتنيك. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي عبر حسابه على "تويتر"، إنه التقى بالرئيس المصري، مضيفا: "ناقشنا في اجتماعنا عددا من القضايا الأمنية، من بينها محاولات إيران أن تصبح دولة ذات قدرة نووية عسكرية، والتعامل مع العوامل الإرهابية وعدم الاستقرار في المنطقة".
فيما أصدرت الرئاسة المصرية بيانا من جانبها أوضحت فيه أن اللقاء "تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".