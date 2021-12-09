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الصين تفرض قيودا تجارية على دولة أوروبية "انتهكت" التزاماتها السياسية
الصين تفرض قيودا تجارية على دولة أوروبية "انتهكت" التزاماتها السياسية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الخميس، إن بلاده قررت منع الشركات الليتوانية من التخليص الجمركي، كوسيلة للدفاع عن مصالحها... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T15:08+0000
2021-12-09T15:08+0000
اقتصاد
العالم
الصين
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بكين- سبوتنيك. في الثاني من الشهر الجاري، قال فيدمانتاس جانوليفيسيوس، رئيس اتحاد الصناعيين الليتوانيين، إن الشركات الليتوانية واجهت مؤخرا مشكلات تتعلق بالتخليص الجمركي في الموانئ الصينية، وسط مزاعم بحذف الصين ليتوانيا من أنظمتها الجمركية بعد خلاف دبلوماسي.قال وين بين خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: "أريد أن أؤكد أن الصين تعمل دائما وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. لقد انتهكت ليتوانيا بشكل صارخ التزاماتها السياسية، التي أخذتها على عاتقها في إقامة علاقات دبلوماسية معنا، ونحن ملتزمون بشدة بحماية سيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا".من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي على دراية بقضايا تخليص البضائع الليتوانية من قبل الجمارك الصينية ويعمل على توضيحها.كما أعرب المسؤولان عن تضامن الكتلة مع ليتوانيا وأكدا التزام بروكسل بمعارضة الضغط السياسي والإجراءات "القسرية" المطبقة على أعضاء الاتحاد الأوروبي.توترت العلاقات بين الصين وليتوانيا في وقت سابق من هذا العام بعد أن سمحت الحكومة الليتوانية لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في فيلنيوس، حيث انتقدت بكين هذه الخطوة وخفضت العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/الصين-تخفض-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-ليتوانيا-وتطالبها-بتحمل-عواقب-أفعالها-1050762183.html
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اقتصاد, العالم, الصين

الصين تفرض قيودا تجارية على دولة أوروبية "انتهكت" التزاماتها السياسية

15:08 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ في موسكو
الرئيس الصيني شي جين بينغ في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الخميس، إن بلاده قررت منع الشركات الليتوانية من التخليص الجمركي، كوسيلة للدفاع عن مصالحها وسيادتها.
بكين- سبوتنيك. في الثاني من الشهر الجاري، قال فيدمانتاس جانوليفيسيوس، رئيس اتحاد الصناعيين الليتوانيين، إن الشركات الليتوانية واجهت مؤخرا مشكلات تتعلق بالتخليص الجمركي في الموانئ الصينية، وسط مزاعم بحذف الصين ليتوانيا من أنظمتها الجمركية بعد خلاف دبلوماسي.
قال وين بين خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: "أريد أن أؤكد أن الصين تعمل دائما وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. لقد انتهكت ليتوانيا بشكل صارخ التزاماتها السياسية، التي أخذتها على عاتقها في إقامة علاقات دبلوماسية معنا، ونحن ملتزمون بشدة بحماية سيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا".
الرئيس الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
الصين تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا وتطالبها بتحمل "عواقب أفعالها"
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من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي على دراية بقضايا تخليص البضائع الليتوانية من قبل الجمارك الصينية ويعمل على توضيحها.
كما أعرب المسؤولان عن تضامن الكتلة مع ليتوانيا وأكدا التزام بروكسل بمعارضة الضغط السياسي والإجراءات "القسرية" المطبقة على أعضاء الاتحاد الأوروبي.
توترت العلاقات بين الصين وليتوانيا في وقت سابق من هذا العام بعد أن سمحت الحكومة الليتوانية لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في فيلنيوس، حيث انتقدت بكين هذه الخطوة وخفضت العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.
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