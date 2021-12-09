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العثور على أقدم هيكل عظمي لعبد روماني مصلوب في بريطانيا... صور
العثور على أقدم هيكل عظمي لعبد روماني مصلوب في بريطانيا... صور
حقق العلماء اكتشافًا مرعبًا بعد دراسة بقايا عبدٍ تم اكتشافها في عام 2017، في قرية فنستانتون الإنجليزية (كامبريدجشير). 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T08:47+0000
2021-12-09T08:47+0000
منوعات
علوم
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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قبل عدة سنوات وجد علماء الآثار في هذه المنطقة هيكلًا عظميًا بشريًا ، يبلغ طوله 170 سم ويبلغ عمره من 25 إلى 35 عامًا، مع مسمار حديدي في الكعب.كما تم العثور على بقايا هيكل خشبي دفن فيه العبد بجانب الجثة. وهكذا يكون هذا الاكتشاف، وفقًا للعلماء، هو أول دليل على صلب الإنسان في المملكة المتحدة.علق رئيس الحفريات، ديفيد إنغام، بالقول: "في الواقع، هذه هي المرة الأولى التي نعثر فيها على دليل مادي على الصلب أثناء العمل الأثري".على الرغم من أن هذا الإعدام يرتبط عادةً بالمسيحية، إلا أن علماء الآثار لا يعتقدون أن هناك أي صلة بالدين في هذه الحالة. وبعد البحث، توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن العبد لم يصلب على صليب، بل على هيكل آخر.وبدلاً من الصليب، يعتقد الفريق أن هذا ربما كان نوعًا من الألواح يُطلق عليها اسم "النعش" والتي كانت الجثة ستوضع عليها بعد الموت.تشير حقيقة عدم وجود أي مسامير أخرى في جسد الرجل إلى أنه تم ربطه بهيكل خشبي، قال علماء الآثار إن المسمار الذي يمر عبر كعبه لم يساعد على الأرجح في دعم وزنه ولكن منعه من التملص.
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منوعات, علوم

العثور على أقدم هيكل عظمي لعبد روماني مصلوب في بريطانيا... صور

08:47 GMT 09.12.2021
© Photo / Danuta Żurkiewicz/Adam Mickiewicz Universityهيكل عظمي لامرأة في أوكرانيا
هيكل عظمي لامرأة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Photo / Danuta Żurkiewicz/Adam Mickiewicz University
تابعنا عبر
حقق العلماء اكتشافًا مرعبًا بعد دراسة بقايا عبدٍ تم اكتشافها في عام 2017، في قرية فنستانتون الإنجليزية (كامبريدجشير).
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قبل عدة سنوات وجد علماء الآثار في هذه المنطقة هيكلًا عظميًا بشريًا ، يبلغ طوله 170 سم ويبلغ عمره من 25 إلى 35 عامًا، مع مسمار حديدي في الكعب.
كما تم العثور على بقايا هيكل خشبي دفن فيه العبد بجانب الجثة. وهكذا يكون هذا الاكتشاف، وفقًا للعلماء، هو أول دليل على صلب الإنسان في المملكة المتحدة.
علق رئيس الحفريات، ديفيد إنغام، بالقول: "في الواقع، هذه هي المرة الأولى التي نعثر فيها على دليل مادي على الصلب أثناء العمل الأثري".
على الرغم من أن هذا الإعدام يرتبط عادةً بالمسيحية، إلا أن علماء الآثار لا يعتقدون أن هناك أي صلة بالدين في هذه الحالة. وبعد البحث، توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن العبد لم يصلب على صليب، بل على هيكل آخر.
وبدلاً من الصليب، يعتقد الفريق أن هذا ربما كان نوعًا من الألواح يُطلق عليها اسم "النعش" والتي كانت الجثة ستوضع عليها بعد الموت.
تشير حقيقة عدم وجود أي مسامير أخرى في جسد الرجل إلى أنه تم ربطه بهيكل خشبي، قال علماء الآثار إن المسمار الذي يمر عبر كعبه لم يساعد على الأرجح في دعم وزنه ولكن منعه من التملص.
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