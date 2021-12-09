تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/القبض-على-موظف-في-الكابيتول-بعد-إحضاره-سلاحا-إلى-مبنى-مجلس-النواب-الأمريكي-1053758852.html
القبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي
القبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي
ألقت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، القبض على أحد موظفي الكابيتول، بعد أن تم ضبطه وفي ‏حوزته سلاح جلبه إلى مبنى مجلس النواب.‏ 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T20:22+0000
2021-12-09T20:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتحام الكونغرس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049176090_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_59bd0dd278c4a5e86428919da2da40ec.jpg
وقالت شرطة كابيتول إن الضباط في مبنى لونغورث رصدوا السلاح أثناء فحص الموظف بالأشعة السينية عند نقطة تفتيش أمنية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأضافت في بيان رسمي لها أنها تعقبت الشخص الذي جلب مسدسا، جيفري أولسبروكس، واعتقلته بعد مرور 4 دقائق من تفتيشه.وأكد أولسبروكس، البالغ من العمر 57 عاما، ويعمل في المكتب الإداري الرئيسي في مجلس النواب، للشرطة أنه نسي أن لديه مسدسا في حقيبته.وأشارت الشرطة إلى أن أولسبروكس متهم بحمل مسدس دون الحصول على ترخيص.وصرحت شرطة الكابيتول أنها ما زالت تحقق في الموقف.يشار إلى أنه في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، من أجل منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، لكنها محاولة باءت بالفشل.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/ترامب-عن-رغبة-أنصاره-في-شنق-نائبه-مايك-بنس-في-أحداث-الكابيتول-منطق-سليم-1050693324.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049176090_66:0:966:675_1920x0_80_0_0_0cba855e29bf1f62c4927590aec87fa4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتحام الكونغرس

القبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي

20:22 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / SAMUEL CORUMفتاة تمارس الرياض لحظة شروق الشمس أمام مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة الأمريكية
فتاة تمارس الرياض لحظة شروق الشمس أمام مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
فتاة تمارس الرياض لحظة شروق الشمس أمام مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة الأمريكية
© AFP 2021 / SAMUEL CORUM
تابعنا عبر
ألقت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، القبض على أحد موظفي الكابيتول، بعد أن تم ضبطه وفي ‏حوزته سلاح جلبه إلى مبنى مجلس النواب.‏
وقالت شرطة كابيتول إن الضباط في مبنى لونغورث رصدوا السلاح أثناء فحص الموظف بالأشعة السينية عند نقطة تفتيش أمنية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأضافت في بيان رسمي لها أنها تعقبت الشخص الذي جلب مسدسا، جيفري أولسبروكس، واعتقلته بعد مرور 4 دقائق من تفتيشه.
المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، يقبل المرشح الجمهوري حاكم ولاية إنديانا مايك بنس، بعد خطاب خلال جلسة اليوم الثالث للمؤتمر الوطني الجمهوري في كليفلاند، 20 يوليو 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2021
ترامب عن رغبة أنصاره في شنق نائبه مايك بنس في أحداث الكابيتول: "منطق سليم"‏
13 نوفمبر, 09:28 GMT
وأكد أولسبروكس، البالغ من العمر 57 عاما، ويعمل في المكتب الإداري الرئيسي في مجلس النواب، للشرطة أنه نسي أن لديه مسدسا في حقيبته.
وأشارت الشرطة إلى أن أولسبروكس متهم بحمل مسدس دون الحصول على ترخيص.
وصرحت شرطة الكابيتول أنها ما زالت تحقق في الموقف.
يشار إلى أنه في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، من أجل منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، لكنها محاولة باءت بالفشل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:22 GMTالقبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي
20:14 GMTتعديل التصنيف من سلبي لمستقر... ما تأثير تقرير وكالة "فيتش" على الاقتصاد والاستثمار في الأردن؟
20:08 GMTروسيا: سفينة حربية أوكرانية تتجه نحو مضيق كيرتش ولا تستجيب لمطالب تغيير مسارها
19:59 GMT"طالبان باكستان" تعلن نهاية وقف إطلاق النار مع الحكومة
19:55 GMTأمريكا توافق على حصول الأطفال في سن 16 و17 عاما على جرعة معززة من لقاح "فايزر"‏
19:50 GMTواشنطن: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين
19:39 GMTطلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
19:35 GMTمقاتلات روسية تمنع 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية من الاقتراب من حدود روسيا
19:31 GMTالجانب الآخر من جولة محمود عباس إلى الجزائر وتونس
19:28 GMTمن داخل البنتاغون... غانتس يتحدث عن الاستعداد العسكري مع أمريكا لمواجهة إيران
19:21 GMTبوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية
19:16 GMTبيل غيتس: "ميتافيرس" سيكتسح اجتماعات العمل خلال الثلاث سنوات القادمة
19:12 GMTأطباء بيلاروس يجرون عملية ولادة لامرأة مهاجرة
19:10 GMTزواج القاصرات في العراق... مكاتب تتحدى القوانين وتوقع العقود
19:02 GMTإعلامي مصري ينشر صورة لمحمد صلاح بقميص الزمالك ويدعوه للانضمام للنادي
18:43 GMTليتوانيا تدفع ألف يورو لكل مهاجر من أجل العودة إلى بلده الأصلي
18:37 GMTوزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية
18:25 GMTالحكومة الأمريكية تحقق فيما اكتشفه أحد السائقين داخل سيارة "تسلا" الكهربائية
18:19 GMT الاتحاد الدولي للتنس لن ينظم بطولات بالصين في 2022
18:16 GMTدولة أوروبية تمنح النقود لمواطنيها تشجيعا لهم على تلقي لقاح كورونا