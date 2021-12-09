القبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي

وقالت شرطة كابيتول إن الضباط في مبنى لونغورث رصدوا السلاح أثناء فحص الموظف بالأشعة السينية عند نقطة تفتيش أمنية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأضافت في بيان رسمي لها أنها تعقبت الشخص الذي جلب مسدسا، جيفري أولسبروكس، واعتقلته بعد مرور 4 دقائق من تفتيشه.وأكد أولسبروكس، البالغ من العمر 57 عاما، ويعمل في المكتب الإداري الرئيسي في مجلس النواب، للشرطة أنه نسي أن لديه مسدسا في حقيبته.وأشارت الشرطة إلى أن أولسبروكس متهم بحمل مسدس دون الحصول على ترخيص.وصرحت شرطة الكابيتول أنها ما زالت تحقق في الموقف.يشار إلى أنه في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، من أجل منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، لكنها محاولة باءت بالفشل.
وأكد أولسبروكس، البالغ من العمر 57 عاما، ويعمل في المكتب الإداري الرئيسي في مجلس النواب، للشرطة أنه نسي أن لديه مسدسا في حقيبته.
وأشارت الشرطة إلى أن أولسبروكس متهم بحمل مسدس دون الحصول على ترخيص.
وصرحت شرطة الكابيتول أنها ما زالت تحقق في الموقف.
يشار إلى أنه في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، من أجل منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، لكنها محاولة باءت بالفشل.