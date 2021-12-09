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https://arabic.sputniknews.com/20211209/القبض-على-4-موظفين-في-الاستخبارات-الدنماركية-بتهمة-التجسس-1053752741.html
القبض على 4 موظفين في الاستخبارات الدنماركية بتهمة التجسس
القبض على 4 موظفين في الاستخبارات الدنماركية بتهمة التجسس
أعلنت السلطات الدنماركية، توقيف 4 أشخاص يعملون لدى أجهزة الاستخبارات بتهمة "تسريب" وثائق سرية. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T16:36+0000
2021-12-09T16:36+0000
2021-12-09T16:36+0000
الدنمارك
الاستخبارات
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الخميس، عن جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي (بيت)، بحسب "رويترز".وقال البيان إن الموقوفين الأربعة "متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات".وذكرت السلطات الدنماركية أن المتهمين قد يحكم عليهم بالسجن 12 عاما في حال أدينوا بالاتهامات.وأوضحت في بيانها أن الأشخاص الأربعة الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم "موظفون حاليون وسابقون في جهازي الاستخبارات"، جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية.وجاءت عمليات التوقيف، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الشرطة مع عمليات تفتيش في أماكن مختلفة.وأوضح جهاز الاستخبارات أن عملية التحقيق لا تزال متواصلة، لافتا إلى أنه لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الدنمارك-تعلن-عن-إجراءات-جديدة-لمواجهة-ارتفاع-إصابات-كورونا-1053718423.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الدنمارك, الاستخبارات
القبض على 4 موظفين في الاستخبارات الدنماركية بتهمة التجسس
أعلنت السلطات الدنماركية، توقيف 4 أشخاص يعملون لدى أجهزة الاستخبارات بتهمة "تسريب" وثائق سرية.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الخميس، عن جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي (بيت)، بحسب "رويترز".
وقال البيان إن الموقوفين الأربعة "متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن
معلومات سرية للغاية
من إدارة الاستخبارات".
وذكرت
السلطات الدنماركية
أن المتهمين قد يحكم عليهم بالسجن 12 عاما في حال أدينوا بالاتهامات.
وأوضحت في بيانها أن الأشخاص الأربعة الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم "موظفون حاليون وسابقون في جهازي الاستخبارات"، جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية.
وجاءت عمليات التوقيف، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الشرطة مع عمليات تفتيش في أماكن مختلفة.
وأوضح جهاز الاستخبارات أن عملية التحقيق لا تزال متواصلة، لافتا إلى أنه لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات.