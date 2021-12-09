تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211209/الكشف-عن-الجوائز-المالية-في-بطولة-كأس-العرب-1053725914.html
الكشف عن الجوائز المالية في بطولة كأس العرب
الكشف عن الجوائز المالية في بطولة كأس العرب
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، عن الجوائز المالية المخصصة لكل فريق في البطولة بحسب المركز الذي يحصل عليه وقوة مشاركته. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T07:41+0000
2021-12-09T07:41+0000
2021-12-09T07:41+0000
كأس العرب 2021
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1053426696_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bce6e333a3e70101eeb3381f53280cce.jpg
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن اللجنة، قائمة الجوائز التي تم رصدها للبطولة التي انطلقت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وتختتم فعالياتها في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجاءت الجوائز كالآتي:بطولة كأس العرب:يذكر أن ملامح دور الثمانية في بطولة كأس العرب قد تحددت بصعود كل من تونس وقطر ومصر والمغرب والجزائر والأردن وعمان والإمارات.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1053426696_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_858f104f8d59ef589824094cee5d4848.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر
الكشف عن الجوائز المالية في بطولة كأس العرب
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، عن الجوائز المالية المخصصة لكل فريق في البطولة بحسب المركز الذي يحصل عليه وقوة مشاركته.
ونقلت
صحيفة "اليوم السابع"
عن اللجنة، قائمة الجوائز التي تم رصدها للبطولة التي انطلقت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وتختتم فعالياتها في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجاءت الجوائز كالآتي:
750 ألف دولار لكل منتخب يشارك في البطولة.
مليون دولار لكل منتخب يتأهل لدور 8.
مليون ونصف مليون دولار للمركز الرابع.
2 مليون دولار للمركز الثالث.
3 مليون دولار للمركز الثاني.
5 مليون دولار للبطل صاحب اللقب.
يذكر أن ملامح دور الثمانية في بطولة كأس العرب قد تحددت بصعود كل من تونس وقطر ومصر والمغرب والجزائر والأردن وعمان والإمارات.