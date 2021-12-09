https://arabic.sputniknews.com/20211209/المتحدث-الرسمي-لمهرجان-الإبل-يكشف-قيمة-غرامة-استخدام-البوتوكس-واستبعاد-أكثر-من-70-جملا-1053748135.html

المتحدث الرسمي لمهرجان الإبل يكشف قيمة ‏غرامة استخدام "البوتوكس"... واستبعاد أكثر من 70 جملا

المتحدث الرسمي لمهرجان الإبل يكشف قيمة ‏غرامة استخدام "البوتوكس"... واستبعاد أكثر من 70 جملا

كشف المتحدث الرسمي باسم مهرجان الإبل، محمد الحربي، اليوم الخميس، قيمة ‏الغرامات التي تطبق على المخالفات التي تتمثل في تغيير شكل ‏الإبل. ‏ 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T14:49+0000

2021-12-09T14:49+0000

2021-12-09T14:49+0000

أخبار السعودية اليوم

الإبل

مهرجان الإبل

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وقال المتحدث الرسمي لـ"سبوتنيك"، إن ما يعرف بـ"العبث" يتمثل في "التمطيط" وهو سحب الشفة السفلى للناقة لتكون متدلية، وهي من علامات الجمال.وأوضح أن "المخالفات أيضا تتضمن عمليات "الحقن" وهي حقن مواد مالئة للفراغات سواء بلازما أو فيلر أو بوتكس".وأكد أن "العدد المستبعد هذا العام يصل لأكثر من 70 حالة بسبب التمطيط".واكتشفت السلطات العام الحالي أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها.وفي عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقا لأن أصحابها استخدموا مادة "البوتوكس" في جمالهم.وتحتضن العاصمة السعودية، الرياض، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، والذي يستمر أكثر من 40 يوما.

https://arabic.sputniknews.com/20211209/استبعاد-40-جملا-في-مهرجان-الإبل-في-السعودية-بسبب-البوتوكس-فيديو-وصورة-1053735109.html

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أخبار السعودية اليوم, الإبل, مهرجان الإبل