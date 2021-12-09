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المفوضية العليا في ليبيا تعلن غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية
المفوضية العليا في ليبيا تعلن غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية، بإجمالي 5385 مترشحًا ومترشحة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T09:44+0000
2021-12-09T09:44+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت المفوضية، في بيان لها، إنه "بانتهاء يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري، أغلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات البرلمانية، بوصول إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية إلى 5385 مترشحًا ومترشحة.ووضافت أن "هؤلاء المترشحين استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين"، مؤكدة أن قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية يعمل الآن على استكمال إجراءات الفحص والتدقيق المبدئي للوثائق المقدمة، وذلك وفقا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي دعا، أمس الأربعاء، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى شباط/ فبراير 2022.وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي: "نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي.. ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية".واقترح بوشاح أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية بنظام القوائم، على أن تضم كل قائمة رئيسا للبلاد، ونائبين له، ورئيسا للحكومة، داعيا إلى أن تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
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أخبار ليبيا اليوم

المفوضية العليا في ليبيا تعلن غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية

09:44 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس
الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية، بإجمالي 5385 مترشحًا ومترشحة.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إنه "بانتهاء يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري، أغلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات البرلمانية، بوصول إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية إلى 5385 مترشحًا ومترشحة.
ووضافت أن "هؤلاء المترشحين استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين"، مؤكدة أن قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية يعمل الآن على استكمال إجراءات الفحص والتدقيق المبدئي للوثائق المقدمة، وذلك وفقا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.
وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي دعا، أمس الأربعاء، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى شباط/ فبراير 2022.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي: "نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي.. ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية".
واقترح بوشاح أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية بنظام القوائم، على أن تضم كل قائمة رئيسا للبلاد، ونائبين له، ورئيسا للحكومة، داعيا إلى أن تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
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