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انفجار أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة "بارسيان" جنوبي إيران
انفجار أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة "بارسيان" جنوبي إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان بمحافظة فارس جنوبي إيران. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T17:59+0000
2021-12-09T17:59+0000
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وذكرت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية، أن الانفجار حدث نتيجة اصطدام حفارة بأنبوب للمكثفات الغازية يبلغ قطره 10 بوصات.وأضافت أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم إغلاق الأنبوب من المصدر.لا يزال مسلسل الحرائق والانفجارات الغامضة في إيران مستمراً، حيث شهدت البلاد خلال العام الجاري، سلسلة حرائق وانفجارات في شركات ومصانع، كان آخرها في خط أنابيب غاز جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/انفجار-خط-أنابيب-غاز-في-إيران-فيديو-1053640034.html
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أخبار إيران, أخبار العالم الآن

انفجار أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة "بارسيان" جنوبي إيران

17:59 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANAانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان بمحافظة فارس جنوبي إيران.
وذكرت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية، أن الانفجار حدث نتيجة اصطدام حفارة بأنبوب للمكثفات الغازية يبلغ قطره 10 بوصات.
وأضافت أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم إغلاق الأنبوب من المصدر.
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
انفجار خط أنابيب غاز في إيران... فيديو
6 ديسمبر, 17:30 GMT
لا يزال مسلسل الحرائق والانفجارات الغامضة في إيران مستمراً، حيث شهدت البلاد خلال العام الجاري، سلسلة حرائق وانفجارات في شركات ومصانع، كان آخرها في خط أنابيب غاز جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.
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