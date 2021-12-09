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https://arabic.sputniknews.com/20211209/انفجار-أنبوب-لمكثفات-الغاز-في-مصفاة-بارسيان-جنوبي-إيران-1053754810.html
انفجار أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة "بارسيان" جنوبي إيران
انفجار أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة "بارسيان" جنوبي إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان بمحافظة فارس جنوبي إيران. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T17:59+0000
2021-12-09T17:59+0000
2021-12-09T17:59+0000
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وذكرت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية، أن الانفجار حدث نتيجة اصطدام حفارة بأنبوب للمكثفات الغازية يبلغ قطره 10 بوصات.وأضافت أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم إغلاق الأنبوب من المصدر.لا يزال مسلسل الحرائق والانفجارات الغامضة في إيران مستمراً، حيث شهدت البلاد خلال العام الجاري، سلسلة حرائق وانفجارات في شركات ومصانع، كان آخرها في خط أنابيب غاز جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/انفجار-خط-أنابيب-غاز-في-إيران-فيديو-1053640034.html
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أخبار إيران, أخبار العالم الآن
انفجار أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة "بارسيان" جنوبي إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان بمحافظة فارس جنوبي إيران.
وذكرت "
وكالة أنباء فارس
" الإيرانية، أن الانفجار حدث نتيجة اصطدام حفارة بأنبوب للمكثفات الغازية يبلغ قطره 10 بوصات.
وأضافت أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم إغلاق الأنبوب من المصدر.
لا يزال مسلسل الحرائق والانفجارات الغامضة في إيران مستمراً، حيث شهدت البلاد خلال العام الجاري، سلسلة حرائق وانفجارات في شركات ومصانع، كان آخرها في
خط أنابيب غاز
جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.