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بوريس جونسون يرزق بمولودته الثانية خلال فترة رئاسته
بوريس جونسون يرزق بمولودته الثانية خلال فترة رئاسته
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزوجته كاري جونسون، ولادة ابنتهما، صباح اليوم الخميس. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:51+0000
2021-12-09T11:51+0000
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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه بولادة ابنة بوريس جونسون يكون قد رزق بمولودته الثانية خلال فترة توليه رئاسة الحكومة البريطانية.ووضعت كاري جونسون مولودتها في أحد مستشفيات العاصمة لندن في وقت سابق يوم الخميس، فيما رافقها زوجها في المستشفى طوال الوقت.وقالت متحدثة باسم الزوجين إن "الأم وابنتها بصحة جيدة"، وشكرت فريق هيئة الخدمات الصحية البريطانية على رعايتهم ودعمهم.يذكر أن بوريس جونسون كان قد تزوج بكاري في مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد أن رزقا بطفلهما الأول، ويلفريد، الذي ولد في أبريل/نيسان 2020.من جانبه، بعث زعيم حزب العمل، كير ستارمر، بالتهنئة إلى جونسون قائلا: "أتمنى لعائلتك الصحة والسعادة".وتأتي ولادة ابنة جونسون في أسبوع صاخب لرئيس الوزراء، وسط رد فعل شعبي وسياسي عنيف على قيود "كوفيد" الجديدة والحفلات التي عقدت في داونينغ ستريت العام الماضي أثناء الإغلاق.وكان جونسون قد اعتذر أمام النواب في مجلس العموم، أمس الأربعاء، بعد ظهور مقطع فيديو لمسؤولين يتحدثون عن حفل لموظفين حكوميين خلال الإغلاق الوبائي.وقال جونسون إنه "يعتذر بلا تحفظ" عن المقطع المسرب الذي يظهر مسؤولين في مكتب الحكومة بداونينغ ستريت يمزحون بشأن إقامة حفل للموظفين في ذروة الإغلاق الوبائي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه أشار إلى أن الحفل لم ينظم فعليا.وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "يمكنني أن أتفهم كم سيكون من المثير للغضب التفكير في أن الأشخاص الذين وضعوا القواعد لم يتبعوها. لقد كنت غاضبا أيضا لرؤية هذا المقطع"، حسبما ذكرت صحيفة "ذاغارديان".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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بوريس جونسون يرزق بمولودته الثانية خلال فترة رئاسته

11:51 GMT 09.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / POOL
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزوجته كاري جونسون، ولادة ابنتهما، صباح اليوم الخميس.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه بولادة ابنة بوريس جونسون يكون قد رزق بمولودته الثانية خلال فترة توليه رئاسة الحكومة البريطانية.
ووضعت كاري جونسون مولودتها في أحد مستشفيات العاصمة لندن في وقت سابق يوم الخميس، فيما رافقها زوجها في المستشفى طوال الوقت.
وقالت متحدثة باسم الزوجين إن "الأم وابنتها بصحة جيدة"، وشكرت فريق هيئة الخدمات الصحية البريطانية على رعايتهم ودعمهم.
يذكر أن بوريس جونسون كان قد تزوج بكاري في مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد أن رزقا بطفلهما الأول، ويلفريد، الذي ولد في أبريل/نيسان 2020.
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من جانبه، بعث زعيم حزب العمل، كير ستارمر، بالتهنئة إلى جونسون قائلا: "أتمنى لعائلتك الصحة والسعادة".
وتأتي ولادة ابنة جونسون في أسبوع صاخب لرئيس الوزراء، وسط رد فعل شعبي وسياسي عنيف على قيود "كوفيد" الجديدة والحفلات التي عقدت في داونينغ ستريت العام الماضي أثناء الإغلاق.
وكان جونسون قد اعتذر أمام النواب في مجلس العموم، أمس الأربعاء، بعد ظهور مقطع فيديو لمسؤولين يتحدثون عن حفل لموظفين حكوميين خلال الإغلاق الوبائي.
وقال جونسون إنه "يعتذر بلا تحفظ" عن المقطع المسرب الذي يظهر مسؤولين في مكتب الحكومة بداونينغ ستريت يمزحون بشأن إقامة حفل للموظفين في ذروة الإغلاق الوبائي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه أشار إلى أن الحفل لم ينظم فعليا.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "يمكنني أن أتفهم كم سيكون من المثير للغضب التفكير في أن الأشخاص الذين وضعوا القواعد لم يتبعوها. لقد كنت غاضبا أيضا لرؤية هذا المقطع"، حسبما ذكرت صحيفة "ذاغارديان".
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