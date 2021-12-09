https://arabic.sputniknews.com/20211209/بيل-غيتس-ميتافيرس-سيكتسح-اجتماعات-العمل-خلال-الثلاث-سنوات-القادمة-1053756566.html

بيل غيتس: "ميتافيرس" سيكتسح اجتماعات العمل خلال الثلاث سنوات القادمة

بيل غيتس: "ميتافيرس" سيكتسح اجتماعات العمل خلال الثلاث سنوات القادمة

كشف الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته بشأن تكنولوجيا "ميتافيرس" الجديدة، ‏التي أعلنت شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) عنها مؤخرا.‏ 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T19:16+0000

2021-12-09T19:16+0000

2021-12-09T19:16+0000

بيل غيتس

تكنولوجيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050582247_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3b878c0f824843ddd81231d70c247196.jpg

وكتب غيتس في مدونة له، يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة نهاية عام 2021 "أنه يلاحظ أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد أحدثت بالفعل "ثورة" في مكان العمل، في ظل وجود شركات أكثر من أي وقت مضى توفر المرونة للموظفين الذين يرغبون في العمل عن بُعد".وأضاف أن "هذه التغييرات سيتم تتكيفها فقط خلال السنوات القادمة، وأن العمل عن بعد لن يؤدي إلا إلى جذب المزيد من الناس إلى موجة "ميتافيرس".وتوقع مؤسس شركة "مايكروسوفت" أنه "في غضون العامين أو الثلاثة أعوام القادمة ستنتقل معظم الاجتماعات الافتراضية من شبكات صور الكاميرا ثنائية الأبعاد إلى "ميتافيرس"، وهي مساحة ثلاثية الأبعاد فيها صور رمزية رقمية"، بحسب قوله.وتابع أن "هذا العرض الشبكي ثنائي الأبعاد والذي يشبهه ببرنامج الألعاب "Hollywood Squares" هو ما تحصل عليه حاليا من معظم منصات اجتماعات الفيديو، مثل "زووم" و"تيمز" التابعة لمايكروسوفت، وفي الوقت نفسه سيوفر "ميتافيرس" صورة رمزية ثلاثية الأبعاد يمكنها حضور الاجتماعات في مساحة مكتب افتراضية أو وجهة أخرى، حيث يمكن أن تتفاعل مع الصور الرمزية لزملائك في العمل".كما أعلن الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، في مدونته عن أن شركته "مايكروسوفت" تعمل على إضافة صور رمزية ثلاثية الأبعاد وعناصر أخرى متوافقة مع "ميتافيرس" إلى برنامج "تيمز" الخاص بـ"مايكروسوفت"، مرجحا أن يكون لدى "تيمز" مستوى واضحا من الوصول إلى "ميتافيرس" في الوقت الحالي، وذلك بعد أن دخلت شركته في شراكة مع مارك زوكربرغ وشركته "ميتا" لجعل شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي متوافقة مع "تيمز".

https://arabic.sputniknews.com/20211105/مذيعة-عربية-تدخل-عالم-ميتافيرس-على-الهواء-فيديو-1050633061.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بيل غيتس, تكنولوجيا