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https://arabic.sputniknews.com/20211209/تحقيق-رفيع-المستوى-يكشف-مروحية-رئيس-الأركان-الهندي-تحطمت-قبل-موعد-هبوطها-1053760763.html
تحقيق رفيع المستوى يكشف: مروحية رئيس الأركان الهندي تحطمت قبل موعد هبوطها
تحقيق رفيع المستوى يكشف: مروحية رئيس الأركان الهندي تحطمت قبل موعد هبوطها
وقف مجلسا البرلمان في الهند، اليوم الخميس، دقيقتين صمت على رئيس أركان الدفاع، بيبين راوات، و12 آخرين لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بولاية "تاميل... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T22:13+0000
2021-12-09T22:14+0000
الهند
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وأعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، خلال إفادة قدمها اليوم أمام البرلمان، أن المروحية التي لقي رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين راوات، مصرعه فيها، فقدت الاتصال مع مراقبة الملاحة الجوية وتحطمت قبل دقائق من موعد هبوطها المقرر.وقال الوزير: "أقلعت أمس الأربعاء مروحية تابعة للقوات الجوية من طراز Mi-17V5 من قاعدة سولور الجوية في الساعة 11:48 ظهرا بالتوقيت المحلي (06:18 ت.غ)"وأضاف: "كان من المتوقع أن تهبط في مدينة ويلينجتون بالولاية بحلول الساعة 12:15 ظهرًا، لكن خدمة مراقبة الملاحة الجوية في قاعدة سولور فقدت الاتصال بالمروحية حوالي الساعة 12:08 ظهرا".ووفقًا لسلاح الجو، كان راوات (63 عامًا) في طريقه إلى كلية موظفي خدمات الدفاع بولاية "تاميل نادو" لإلقاء كلمة أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووقع الحادث قرب بلدة "كونور" التابعة للولاية ذاتها.كانت القوات الجوية الهندية أمرت بإجراء تحقيق ثلاثي فيما يتعلق بالحادث، برئاسة المارشال الجوي مانفيندرا سينغ، القائد العام لقيادة التدريب.وأمس الأربعاء، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن رئيس أركان الجيش الهندي بيبين راوات لقي مصرعه نتيجة تحطم مروحية.وقالت وزارة الدفاع الهندية إن مروحية من طراز IAF Mi-17V5 تعرضت لحادث اليوم وقد تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.وكتب الوزير سينغ عبر "تويتر": إنني مستاء للغاية من الوفاة المفاجئة لرئيس أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات وزوجته و 11 من أفراد القوات المسلحة نتيجة حادث مروحية مؤسف للغاية اليوم في تاميل نادو"، مشيرا إلى أنها "خسارة لا يمكن تعويضها للجيش والوطن".
https://arabic.sputniknews.com/20211208/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تحطم-مروحية-رئيس-أركان-الجيش-الهندي-إلى-11-قتيلا-1053695740.html
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الهند

تحقيق رفيع المستوى يكشف: مروحية رئيس الأركان الهندي تحطمت قبل موعد هبوطها

22:13 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 22:14 GMT 09.12.2021)
CC0 / https://pixabay.com/ / مروحية عسكرية
مروحية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
CC0 / https://pixabay.com/ /
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وقف مجلسا البرلمان في الهند، اليوم الخميس، دقيقتين صمت على رئيس أركان الدفاع، بيبين راوات، و12 آخرين لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بولاية "تاميل نادو" جنوبي الهند.
وأعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، خلال إفادة قدمها اليوم أمام البرلمان، أن المروحية التي لقي رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين راوات، مصرعه فيها، فقدت الاتصال مع مراقبة الملاحة الجوية وتحطمت قبل دقائق من موعد هبوطها المقرر.
وقال الوزير: "أقلعت أمس الأربعاء مروحية تابعة للقوات الجوية من طراز Mi-17V5 من قاعدة سولور الجوية في الساعة 11:48 ظهرا بالتوقيت المحلي (06:18 ت.غ)"
مروحية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي إلى 11 قتيلا
أمس, 10:45 GMT
وأضاف: "كان من المتوقع أن تهبط في مدينة ويلينجتون بالولاية بحلول الساعة 12:15 ظهرًا، لكن خدمة مراقبة الملاحة الجوية في قاعدة سولور فقدت الاتصال بالمروحية حوالي الساعة 12:08 ظهرا".
ووفقًا لسلاح الجو، كان راوات (63 عامًا) في طريقه إلى كلية موظفي خدمات الدفاع بولاية "تاميل نادو" لإلقاء كلمة أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووقع الحادث قرب بلدة "كونور" التابعة للولاية ذاتها.
كانت القوات الجوية الهندية أمرت بإجراء تحقيق ثلاثي فيما يتعلق بالحادث، برئاسة المارشال الجوي مانفيندرا سينغ، القائد العام لقيادة التدريب.
وأمس الأربعاء، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن رئيس أركان الجيش الهندي بيبين راوات لقي مصرعه نتيجة تحطم مروحية.
وقالت وزارة الدفاع الهندية إن مروحية من طراز IAF Mi-17V5 تعرضت لحادث اليوم وقد تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.
وكتب الوزير سينغ عبر "تويتر": إنني مستاء للغاية من الوفاة المفاجئة لرئيس أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات وزوجته و 11 من أفراد القوات المسلحة نتيجة حادث مروحية مؤسف للغاية اليوم في تاميل نادو"، مشيرا إلى أنها "خسارة لا يمكن تعويضها للجيش والوطن".
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