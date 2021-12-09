تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/تداول-فيديو-حوار-ودي-بين-ابن-سلمان-وابن-زايد-1053729456.html
تداول فيديو "حوار ودي" بين ابن سلمان وابن زايد
تداول فيديو "حوار ودي" بين ابن سلمان وابن زايد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحديث جانبي بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T09:23+0000
2021-12-09T09:23+0000
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104355/47/1043554734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8078205bfe96a743433b023c5b515c4d.jpg
وحسب الفيديو، قال الشيخ محمد بن زايد، في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلا:" وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".وكان ولي العهد السعودي قام بزيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء الماضي، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى قطر في الجولة نفسها، لتكون زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104355/47/1043554734_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc27b38201096f901c8b77955a56532c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

تداول فيديو "حوار ودي" بين ابن سلمان وابن زايد

09:23 GMT 09.12.2021
© REUTERS / WAMولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المطار الرئاسي في أبوظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المطار الرئاسي في أبوظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / WAM
تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحديث جانبي بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.
وحسب الفيديو، قال الشيخ محمد بن زايد، في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلا:" وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".
وكان ولي العهد السعودي قام بزيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء الماضي، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى قطر في الجولة نفسها، لتكون زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:44 GMTالمفوضية العليا في ليبيا تعلن غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية
09:41 GMTالسيسي يتحدث عن 7 سنوات من التعاون والتشاور مع ميركل ويصفها بـ"العظيمة"
09:38 GMTتراجع التضخم في مصر على أساس سنوي
09:37 GMTيائير لابيد: تقوية علاقاتنا مع مصر هي مصلحة حيوية لإسرائيل
09:33 GMTغوتيريش يوجه رسالة تحذير في اليوم العالمي لمكافحة الفساد
09:32 GMTالبنك المركزي الأوروبي يدرس تعديل برنامج السندات
09:23 GMTتداول فيديو "حوار ودي" بين ابن سلمان وابن زايد
09:22 GMTالحكومة اليمينة تعلن مقتل قيادي في الجناح العسكري لـ"حزب الله" خلال معارك مأرب وتوجه طلبا إلى لبنان
09:14 GMTالسلطات الأمريكية تبدأ رفض دخول مهاجرين من أفغانستان
08:56 GMTوزير الصحة البريطاني يعلق على فيديو مسرب لمسؤولين حكوميين
08:53 GMTماذا كانت نتيجة تحري أسباب سقوط "إف 35" من حاملة الطائرات البريطانية؟
08:51 GMT110 دولة تشارك في قمة الديموقراطية التي دعت إليها واشنطن
08:47 GMTالعثور على أقدم هيكل عظمي لعبد روماني مصلوب في بريطانيا... صور
08:35 GMTهل تتوقع إغلاق الحدود في بلدك بسبب المتحور الجديد؟
08:29 GMTإسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم جديدة بحضور جاريد كوشنر
08:19 GMTسوريا تعيد فتح الموانئ بعد يوم من إغلاقها
08:14 GMTخبير في شؤون الأمن والدفاع: في العرف العسكري أخطاء السياسة لا تعالجها التعبئة
08:07 GMTرفض لقاحات كورونا في سنغافورة قد يكلفك 25 ألف دولار
08:05 GMTمخرج فيلم "أميرة" يعلن وقف عرضه بعد انتقادات الأسرى الفلسطينيين
07:56 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عن أكبر أحلام قاسم سليماني... جزء منها تحقق