تداول فيديو "حوار ودي" بين ابن سلمان وابن زايد

وحسب الفيديو، قال الشيخ محمد بن زايد، في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلا:" وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".وكان ولي العهد السعودي قام بزيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء الماضي، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى قطر في الجولة نفسها، لتكون زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحديث جانبي بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.
وحسب الفيديو، قال الشيخ محمد بن زايد، في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلا:" وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".