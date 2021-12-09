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https://arabic.sputniknews.com/20211209/تراجع-التضخم-في-مصر-على-أساس-سنوي-1053730369.html
تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي
تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي
تراجع معدل التضـخم في مصر على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغ 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T09:38+0000
2021-12-09T09:38+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق" عن بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أشار فيها إلى استقرار المستوى العام لأسعار شهر نوفمبر 2021، بعد أن سجل التضخم السنوي 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.وسجلت أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 9.3%، على أساس سنوي فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 12.6%، كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 2.9%، والملابس والأحذية بـ2.2%.ووارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.3%، وكذلك قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفع بنسبة 2.2%، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 3%.وفيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات، أشارت البيانات إلى ارتفاع هذا القطاع بنسبة 4.3%، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره 0.6%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره 11.6%، والتعليم 13.9%، والمطاعم والفنادق 3.2%، والسلع والخدمات المتنوعة 2.6%.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي

09:38 GMT 09.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحشد من المتاجر والبائعين في العتبة وهي سوق تقع في وسط القاهرة في مصر
حشد من المتاجر والبائعين في العتبة وهي سوق تقع في وسط القاهرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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تراجع معدل التضـخم في مصر على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغ 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أشار فيها إلى استقرار المستوى العام لأسعار شهر نوفمبر 2021، بعد أن سجل التضخم السنوي 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.
وسجلت أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 9.3%، على أساس سنوي فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 12.6%، كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 2.9%، والملابس والأحذية بـ2.2%.
ووارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.3%، وكذلك قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفع بنسبة 2.2%، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 3%.
وفيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات، أشارت البيانات إلى ارتفاع هذا القطاع بنسبة 4.3%، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره 0.6%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره 11.6%، والتعليم 13.9%، والمطاعم والفنادق 3.2%، والسلع والخدمات المتنوعة 2.6%.
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