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https://arabic.sputniknews.com/20211209/تسجيل-أول-إصابتين-بمتحور-أوميكرون-في-الأردن-1053761033.html
تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في الأردن
تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في الأردن
سجلت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الخميس، تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T23:15+0000
2021-12-09T23:15+0000
الأردن
أوميكرون
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وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.وأضافت الوزارة، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرا، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة.تنتشر مخاوف واسعة النطاق من أن "أوميكرون" يمكن أن يوجه للعالم ضربة أكبر حتى من "دلتا"، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه يمكن أن يؤدي إلى "عواقب وخيمة".لكن القفزة في حالات الإصابة في جنوب أفريقيا في أعقاب ظهور المتحور لم تكدس المستشفيات بالمرضى بعد، مما أدى إلى بعض التفاؤل بأنه قد يتسبب فقط في مرض خفيف في الغالب.هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن البيانات المبكرة تشير إلى أن البديل أوميكرون للفيروس التاجي قد يعيد إصابة الأشخاص، الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس أو تم تطعيمهم أكثر من المتغيرات السابقة، ولكنه قد يسبب مرضا أكثر اعتدالا.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/مختلف-تماما-عن-دلتا-طبيب-عن-أعراض-محددة-لمتحور-أوميكرون-1053750908.html
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الأردن, أوميكرون

تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في الأردن

23:15 GMT 09.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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سجلت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الخميس، تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة.
وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.
وأضافت الوزارة، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرا، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة.
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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15:58 GMT
تنتشر مخاوف واسعة النطاق من أن "أوميكرون" يمكن أن يوجه للعالم ضربة أكبر حتى من "دلتا"، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه يمكن أن يؤدي إلى "عواقب وخيمة".
لكن القفزة في حالات الإصابة في جنوب أفريقيا في أعقاب ظهور المتحور لم تكدس المستشفيات بالمرضى بعد، مما أدى إلى بعض التفاؤل بأنه قد يتسبب فقط في مرض خفيف في الغالب.
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن البيانات المبكرة تشير إلى أن البديل أوميكرون للفيروس التاجي قد يعيد إصابة الأشخاص، الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس أو تم تطعيمهم أكثر من المتغيرات السابقة، ولكنه قد يسبب مرضا أكثر اعتدالا.
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