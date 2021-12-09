https://arabic.sputniknews.com/20211209/تفيل-توقع-مذكرات-تفاهم-مع-شركات-فرنسية-للتعاون-في-مجال-إخراج-المرافق-النووية-من-الخدمة--1053746923.html

"تفيل" توقع مذكرات تفاهم مع شركات فرنسية للتعاون في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة

"تفيل" توقع مذكرات تفاهم مع شركات فرنسية للتعاون في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة

على هامش المعرض النووي العالمي (WNE-2021) المنعقد في باريس وقعت شركة "تفيل" (TVEL) المصنعة للوقود النووي التابعة لـ"روساتوم"، والتي تدير أعمال "روساتوم" في... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T14:44+0000

2021-12-09T14:44+0000

2021-12-09T14:44+0000

روسيا

اقتصاد

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تهدف كلتا المذكرتين إلى التطوير المشترك للأعمال في مجال إيقاف تشغيل المرافق النووية وإخراجها من الخدمة بما في ذلك تفكيك المنشآت النووية وإدارة النفايات المشعة وإزالة الملوثات المشعة والسلامة الإشعاعية. كما تشمل المذكرتان التعاون في تطوير التقنيات ومشاركة الأطراف الموقعة في المشاريع التجارية حول العالم.وقع المذكرتين كل من فاديم سوخيخ، مدير برامج الإخراج من الخدمة في شركة "تفيل"، وكريستوف برونيل، المدير العام لشركة "ROBATEL Industries"، وجوليان فيا، رئيس شركة "D&S Groupe".قال فاديم سوخيخ: "تتطلع شركتا "تفيل" للوقود و"روساتوم" إلى بناء تعاون دولي واسع والاستفادة من معرفتهما وخبرتهما في معالجة المسائل المتعلقة بالتخلص من الإرث النووي في أنحاء العالم. وتعد مسارات أعمال مثل إخراج المرافق النووية من الخدمة وإدارة المواد النووية وحل قضايا الأمان الإشعاعي ليس مجرد سوق بارز للقطاع النووي المتقادم بل أيضا مهمة حيوية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".وأيضا لتطوير مسار جديد للأعمال. إن التعاون مع شركة "ROBATEL Industries" أمر مهم لمشاركة "روساتوم" في المشاريع الأجنبية".في عام 2019، تم اختيار شركة "تفيل" للوقود التابعة لـ "روساتوم" كشركة تكامل للقطاع النووي الروسي في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة وإدارة النفايات المشعة. بحلول عام 2021، أنجزت الشركات التي تدخل ضمن مجموعة "تفيل" 39 مشروعا فريدا. وبصفتها شركة تكامل تعمل "تفيل" أيضا على الترويج لأعمال "روساتوم" في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة في السوق العالمية حيث تطرح عروضا شاملة تقدمها الشركات التابعة لـ "روساتوم" العاملة داخل روسيا وخارجها والتي تمتلك المعارف والخبرات الضرورية. وإجمالا تعمل شركات "روساتوم" على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإخراج المرافق النووية من الخدمة وإدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك في 20 دولة حول العالم."ROBATEL Industries" هي قسم التشغيل في شركة "ROBATEL SA" القابضة الفرنسية ويوفر تكامل النظم وبراميل نقل وتخزين المواد المشعة والوقود النووي المستهلك والمواد الخاصة وغيرها من الخدمات."D&S Groupe" هي جزء من تحالف "ALFALIANS"، وتتخصص الشركة في تصميم وإدارة المشاريع وتقديم المشورة في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة وإدارة النفايات المشعة والسلامة النووية والإشعاعية.شركة "تفيل" للوقودوتضم شركة "تفيل" (TVEL Fuel Company)، وهي قسم الوقود في "روساتوم"، منشآت لإنتاج الوقود النووي وتحويل اليورانيوم وتخصيبه وتصنيع أجهزة طرد مركزي غازية، بالإضافة إلى مؤسسات تنشط في مجال البحث والتطوير.وتحتفل الشركة هذا العام بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيسها في عام 1996. وتعتبر اليوم أحد أكبر موردي الوقود لقطاع الطاقة النووية العالمي، وتواصل الشركة جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها وذلك من خلال تنفيذ مشاريع جديدة في القطاع الإنتاجي. ومنذ تأسيسها لم تتلقى الشركة أي شكاوى من العملاء بشأن جودة منتجاتها. توفر "تفيل" وهي المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، الوقود لـ 75 مفاعلا لتوليد الطاقة في 15 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مفاعلات بحثية في 9 دول ومفاعلات النقل التابعة للأسطول النووي الروسي. يعمل كل سادس مفاعل لتوليد الطاقة النووية في العالم على الوقود من صنع شركة "تفيل".ويعد قسم الوقود لشركة "روساتوم" أكبر منتج لليورانيوم المخصب على مستوى العالم ويحتل مكانة رائدة في السوق العالمية للنظائر المستقرة. تعمل "تفيل" بنشاط من أجل تطوير مسارات جديدة للأعمال في مختلف المجالات وبينها الكيمياء والتعدين وتخزين الطاقة والطباعة ثلاثيّة الأبعاد والحلول الرقمية، فضلا عن إخراج المنشآت النووية من الخدمة. وتدخل ضمن هيكل "تفيل" شركات تكامل تسيّر أعمال "روساتوم" في مجالي تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وأنظمة تخزين الطاقة.

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