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تونس... حركة النهضة تعلن وفاة "أحد مناضليها" إثر حريق في مقرها الرئيسي
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تونس... حركة النهضة تعلن وفاة "أحد مناضليها" إثر حريق في مقرها الرئيسي
تونس... حركة النهضة تعلن وفاة "أحد مناضليها" إثر حريق في مقرها الرئيسي
أعلنت حركة النهضة في تونس، مساء اليوم الخميس، عن وفاة "أحد مناضليها" إثر اندلاع حريق في مقرها الرئيسي. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T15:47+0000
2021-12-09T15:56+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت الحركة في بيان على صفحتها بفيسبوك، إن حريقا اندلع ظهر اليوم بالطابق الأرضي لمقرها المركزي بمونبليزير لم تتضح أسبابه بعد. وأضافت أنه بحسب بعض الشهود العيان، أسفر الحريق عن وفاة أحد مناضلي الحركة بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا.وأعربت الحركة عن شكرها لأفراد الحماية المدنية الذين تدخلوا على وجه السرعة لإخماد الحريق ونجدة المتواجدين بالمقر. كما تمنت الشفاء العاجل لبقية المناضلين المتضررين، معربة عن تعازيها لأهل الفقيد.وفي وقت سابق اليوم، اندلع حريق في مكتب حركة النهضة التونسية، وحاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر، القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى حدوث عدد من الإصابات بين بعض القياديين في الحركة.
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أخبار تونس اليوم

تونس... حركة النهضة تعلن وفاة "أحد مناضليها" إثر حريق في مقرها الرئيسي

15:47 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 15:56 GMT 09.12.2021)
© Sputnik . mariam gderaحريق بمقر حركة النهضة التونسية
حريق بمقر حركة النهضة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . mariam gdera
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أعلنت حركة النهضة في تونس، مساء اليوم الخميس، عن وفاة "أحد مناضليها" إثر اندلاع حريق في مقرها الرئيسي.
وقالت الحركة في بيان على صفحتها بفيسبوك، إن حريقا اندلع ظهر اليوم بالطابق الأرضي لمقرها المركزي بمونبليزير لم تتضح أسبابه بعد.
وأضافت أنه بحسب بعض الشهود العيان، أسفر الحريق عن وفاة أحد مناضلي الحركة بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا.
وأعربت الحركة عن شكرها لأفراد الحماية المدنية الذين تدخلوا على وجه السرعة لإخماد الحريق ونجدة المتواجدين بالمقر.
كما تمنت الشفاء العاجل لبقية المناضلين المتضررين، معربة عن تعازيها لأهل الفقيد.
وفي وقت سابق اليوم، اندلع حريق في مكتب حركة النهضة التونسية، وحاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر، القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى حدوث عدد من الإصابات بين بعض القياديين في الحركة.
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