https://arabic.sputniknews.com/20211209/ثقب-في-القولون-ياسمين-عبد-العزيز-تبكي-وتروي-تفاصيل-مرضها-الأخير-فيديو-1053724499.html

"ثقب في القولون"... ياسمين عبد العزيز تبكي وتروي تفاصيل مرضها الأخير... فيديو

"ثقب في القولون"... ياسمين عبد العزيز تبكي وتروي تفاصيل مرضها الأخير... فيديو

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، للمرة الأولى في لقاء تلفزيوني، كشفت فيه تفاصيل مرضها الأخير، ومعاناتها من مرض يسمى "أكياس الشوكولاتة"، والمصابة به منذ... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T06:56+0000

2021-12-09T06:56+0000

2021-12-09T06:56+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقالت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم " المذاع على قناة "سي بي سي"، إنها أجرت عملية جراحية كانت تجريها باستمرار منذ أن كان عمرها 16 عاما، وكان آخرها بعد الانتهاء من مسلسل اللي مالوش كبير".وانهارت ياسمين عبد العزيز من البكاء، مشيرة إلى أن "الدكتور عصام شلباية هو الذي أنقذ حياتها بعدما حدث خطأ في العملية الجراحية التي أجرتها".وأوضحت أنها تلقت رسالة فيديو من التُربي قبل إجراء العملية بأسبوع، اكتشفت فيه يقول إنهم بدأو في تجهيز القبر، مشيرة إلى أنها تحب أن تزور المقابر بشكل مستمر وتجلس هناك.وتأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.

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أخبار الفنانين في مصر