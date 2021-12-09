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https://arabic.sputniknews.com/20211209/ثقب-في-القولون-ياسمين-عبد-العزيز-تبكي-وتروي-تفاصيل-مرضها-الأخير-فيديو-1053724499.html
"ثقب في القولون"... ياسمين عبد العزيز تبكي وتروي تفاصيل مرضها الأخير... فيديو
"ثقب في القولون"... ياسمين عبد العزيز تبكي وتروي تفاصيل مرضها الأخير... فيديو
ظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، للمرة الأولى في لقاء تلفزيوني، كشفت فيه تفاصيل مرضها الأخير، ومعاناتها من مرض يسمى "أكياس الشوكولاتة"، والمصابة به منذ... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T06:56+0000
2021-12-09T06:56+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم " المذاع على قناة "سي بي سي"، إنها أجرت عملية جراحية كانت تجريها باستمرار منذ أن كان عمرها 16 عاما، وكان آخرها بعد الانتهاء من مسلسل اللي مالوش كبير".وانهارت ياسمين عبد العزيز من البكاء، مشيرة إلى أن "الدكتور عصام شلباية هو الذي أنقذ حياتها بعدما حدث خطأ في العملية الجراحية التي أجرتها".وأوضحت أنها تلقت رسالة فيديو من التُربي قبل إجراء العملية بأسبوع، اكتشفت فيه يقول إنهم بدأو في تجهيز القبر، مشيرة إلى أنها تحب أن تزور المقابر بشكل مستمر وتجلس هناك.وتأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار الفنانين في مصر

"ثقب في القولون"... ياسمين عبد العزيز تبكي وتروي تفاصيل مرضها الأخير... فيديو

06:56 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / KHALED FARIDالفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / KHALED FARID
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ظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، للمرة الأولى في لقاء تلفزيوني، كشفت فيه تفاصيل مرضها الأخير، ومعاناتها من مرض يسمى "أكياس الشوكولاتة"، والمصابة به منذ أن كانت في الـ 16 من عمرها.
وقالت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم " المذاع على قناة "سي بي سي"، إنها أجرت عملية جراحية كانت تجريها باستمرار منذ أن كان عمرها 16 عاما، وكان آخرها بعد الانتهاء من مسلسل اللي مالوش كبير".
وأضافت أنها "شعرت بآلام رهيبة لم تشعر بها من قبل، عندما خرجت من العمليات"، لافتة إلى أنها اكتشفت بعد العلمية أن القولون اتخرم عندها وأصيبت بتسمم في الدم".
وانهارت ياسمين عبد العزيز من البكاء، مشيرة إلى أن "الدكتور عصام شلباية هو الذي أنقذ حياتها بعدما حدث خطأ في العملية الجراحية التي أجرتها".
وقالت: "في يوم عرفة الناس كلها دعتلي، وأنا كنت بموت وبعد يوم عرفة أصبحت واحدة تاني وخرجت من الرعاية المركزة وبقيت بعرف أتكلم وروحي رجعتلي مرة تانية".
وأوضحت أنها تلقت رسالة فيديو من التُربي قبل إجراء العملية بأسبوع، اكتشفت فيه يقول إنهم بدأو في تجهيز القبر، مشيرة إلى أنها تحب أن تزور المقابر بشكل مستمر وتجلس هناك.
وتأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.
وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.
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