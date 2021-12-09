جبران باسيل ينتقد قرارا حكوميا يسمح للفلسطينين بممارسة مهن "لبنانية"

وحسب ما كتبه باسيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد دعا النقابات إلى "كسر" هذا القرار أما مجلس شورى الدولة.وقال: "قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور"، واصفا إياه بأنه "توطين مقنّع ومرفوض".ودعا رئيس التيار الوطني الحر النقابات إلى الوقوف أمام هذا القرار قائلا: "ندعو النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به".وتوعد باسيل بعدم مرور القرار قائلا: "ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف".وتعيش لبنان أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على المواد الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني، كالطاقة والدواء والغذاء وغيرها، وذلك بعد حالة غير مسبوقة من انهيار الليرة اللبنانية، نتج عن خلافات سياسية بين الفرقاء اللبنانيين.
انتقد النائب اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، قرارا حكوميا يقضي بالسماح للفلسطينيين بممارسة مهن قال إنها "محصورة باللبنانيين".
وحسب ما كتبه باسيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد دعا النقابات إلى "كسر" هذا القرار أما مجلس شورى الدولة.
قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض.ندعو النقابات لكسره امام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به.ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!GB
وقال: "قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور"، واصفا إياه بأنه "توطين مقنّع ومرفوض".
ودعا رئيس التيار الوطني الحر النقابات إلى الوقوف أمام هذا القرار قائلا: "ندعو النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به".
وتوعد باسيل بعدم مرور القرار قائلا: "ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف".
وتعيش لبنان أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على المواد الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني، كالطاقة والدواء والغذاء وغيرها، وذلك بعد حالة غير مسبوقة من انهيار الليرة اللبنانية، نتج عن خلافات سياسية بين الفرقاء اللبنانيين.