جهاز روسي قادر على تدمير سرب الطائرات المعادية دون إطلاق النار عليها

وأكد الخبير العسكري العقيد المتقاعد يوري كنوتوف في تصريحات صحفية، أن جهاز "مورمانسك - بي إن" يعدّ واحدا من الأدوات الأساسية لتحييد طائرات وصواريخ العدو. ويقوم الجهاز بإبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي من خلال التشويش عليها إلكترونيًا.وأفادت مصادر إعلامية صينية عن فعالية استخدام أجهزة "مورمانسك - بي إن" ضد طائرات أمريكية من طراز "إف-35" عندما اقتربت من حدود روسيا، مشيرة إلى أن إلكترونيات الطائرات تتعطل وتتوقف عن العمل عندما تصبح المسافة الفاصلة بينها وبين أجهزة الإعاقة التشويشية "مورمانسك - بي إن" 500 كيلومتر.ويقول الخبير كنوتوف، وهو رئيس متحف قوات الدفاع الجوي الروسية، إن جهاز "مورمانسك - بي إن" أكد فعاليته ضد طائرات حلف شمال الأطلسي عامة عندما تم إحضاره إلى حدود روسيا.ويشير إلى أن جهاز "مورمانسك - بي إن" يعد واحدا من أقوى الأجهزة المماثلة في العالم. ويبلغ مداه 1000 كيلومتر، ولكن يمكنه تعطيل إلكترونيات العدو على بعد 3000 كيلومتر في ظروف محددة. ورغم أن الجهاز لا يدخل في عداد الأسلحة الفتاكة إلا أن بإمكانه إسقاط سرب كامل من مقاتلات "إف-35".ويضيف أن جهاز "مورمانسك - بي إن" قادر على شلّ عمل مراكز القيادة للعدو والتقاط المعلومات منها.ولهذه الأسباب لا بد من التوسع في استخدام وسائل الحرب الإلكترونية مثل جهاز "مورمانسك - بي إن".
يمتلك الجيش الروسي تقنيات قادرة على تدمير الطائرات المهاجمة المعادية دون إطلاق النار عليها.
وأكد الخبير العسكري العقيد المتقاعد يوري كنوتوف في تصريحات صحفية، أن جهاز "مورمانسك - بي إن" يعدّ واحدا من الأدوات الأساسية لتحييد طائرات وصواريخ العدو. ويقوم الجهاز بإبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي من خلال التشويش عليها إلكترونيًا.
وأفادت مصادر إعلامية صينية عن فعالية استخدام أجهزة "مورمانسك - بي إن" ضد طائرات أمريكية من طراز "إف-35" عندما اقتربت من حدود روسيا، مشيرة إلى أن إلكترونيات الطائرات تتعطل وتتوقف عن العمل عندما تصبح المسافة الفاصلة بينها وبين أجهزة الإعاقة التشويشية "مورمانسك - بي إن" 500 كيلومتر.
ويشير إلى أن جهاز "مورمانسك - بي إن" يعد واحدا من أقوى الأجهزة المماثلة في العالم. ويبلغ مداه 1000 كيلومتر، ولكن يمكنه تعطيل إلكترونيات العدو على بعد 3000 كيلومتر في ظروف محددة. ورغم أن الجهاز لا يدخل في عداد الأسلحة الفتاكة إلا أن بإمكانه إسقاط سرب كامل من مقاتلات "إف-35".
ويضيف أن جهاز "مورمانسك - بي إن" قادر على شلّ عمل مراكز القيادة للعدو والتقاط المعلومات منها.
ولهذه الأسباب لا بد من التوسع في استخدام وسائل الحرب الإلكترونية مثل جهاز "مورمانسك - بي إن".