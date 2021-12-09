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https://arabic.sputniknews.com/20211209/جهاز-روسي-قادر-على-تدمير-سرب-الطائرات-المعادية-دون-إطلاق-النار-عليها-1053734942.html
جهاز روسي قادر على تدمير سرب الطائرات المعادية دون إطلاق النار عليها
جهاز روسي قادر على تدمير سرب الطائرات المعادية دون إطلاق النار عليها
يمتلك الجيش الروسي تقنيات قادرة على تدمير الطائرات المهاجمة المعادية دون إطلاق النار عليها. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:32+0000
2021-12-09T11:32+0000
رصد عسكري
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وأكد الخبير العسكري العقيد المتقاعد يوري كنوتوف في تصريحات صحفية، أن جهاز "مورمانسك - بي إن" يعدّ واحدا من الأدوات الأساسية لتحييد طائرات وصواريخ العدو. ويقوم الجهاز بإبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي من خلال التشويش عليها إلكترونيًا.وأفادت مصادر إعلامية صينية عن فعالية استخدام أجهزة "مورمانسك - بي إن" ضد طائرات أمريكية من طراز "إف-35" عندما اقتربت من حدود روسيا، مشيرة إلى أن إلكترونيات الطائرات تتعطل وتتوقف عن العمل عندما تصبح المسافة الفاصلة بينها وبين أجهزة الإعاقة التشويشية "مورمانسك - بي إن" 500 كيلومتر.ويقول الخبير كنوتوف، وهو رئيس متحف قوات الدفاع الجوي الروسية، إن جهاز "مورمانسك - بي إن" أكد فعاليته ضد طائرات حلف شمال الأطلسي عامة عندما تم إحضاره إلى حدود روسيا.ويشير إلى أن جهاز "مورمانسك - بي إن" يعد واحدا من أقوى الأجهزة المماثلة في العالم. ويبلغ مداه 1000 كيلومتر، ولكن يمكنه تعطيل إلكترونيات العدو على بعد 3000 كيلومتر في ظروف محددة. ورغم أن الجهاز لا يدخل في عداد الأسلحة الفتاكة إلا أن بإمكانه إسقاط سرب كامل من مقاتلات "إف-35".ويضيف أن جهاز "مورمانسك - بي إن" قادر على شلّ عمل مراكز القيادة للعدو والتقاط المعلومات منها.ولهذه الأسباب لا بد من التوسع في استخدام وسائل الحرب الإلكترونية مثل جهاز "مورمانسك - بي إن".
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رصد عسكري

جهاز روسي قادر على تدمير سرب الطائرات المعادية دون إطلاق النار عليها

11:32 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة الحرب الإلكترونية "مورمانسك-بي إن"
منظومة الحرب الإلكترونية مورمانسك-بي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Pavel Lvov
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يمتلك الجيش الروسي تقنيات قادرة على تدمير الطائرات المهاجمة المعادية دون إطلاق النار عليها.
وأكد الخبير العسكري العقيد المتقاعد يوري كنوتوف في تصريحات صحفية، أن جهاز "مورمانسك - بي إن" يعدّ واحدا من الأدوات الأساسية لتحييد طائرات وصواريخ العدو. ويقوم الجهاز بإبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي من خلال التشويش عليها إلكترونيًا.
وأفادت مصادر إعلامية صينية عن فعالية استخدام أجهزة "مورمانسك - بي إن" ضد طائرات أمريكية من طراز "إف-35" عندما اقتربت من حدود روسيا، مشيرة إلى أن إلكترونيات الطائرات تتعطل وتتوقف عن العمل عندما تصبح المسافة الفاصلة بينها وبين أجهزة الإعاقة التشويشية "مورمانسك - بي إن" 500 كيلومتر.
ويقول الخبير كنوتوف، وهو رئيس متحف قوات الدفاع الجوي الروسية، إن جهاز "مورمانسك - بي إن" أكد فعاليته ضد طائرات حلف شمال الأطلسي عامة عندما تم إحضاره إلى حدود روسيا.
ويشير إلى أن جهاز "مورمانسك - بي إن" يعد واحدا من أقوى الأجهزة المماثلة في العالم. ويبلغ مداه 1000 كيلومتر، ولكن يمكنه تعطيل إلكترونيات العدو على بعد 3000 كيلومتر في ظروف محددة. ورغم أن الجهاز لا يدخل في عداد الأسلحة الفتاكة إلا أن بإمكانه إسقاط سرب كامل من مقاتلات "إف-35".
ويضيف أن جهاز "مورمانسك - بي إن" قادر على شلّ عمل مراكز القيادة للعدو والتقاط المعلومات منها.
ولهذه الأسباب لا بد من التوسع في استخدام وسائل الحرب الإلكترونية مثل جهاز "مورمانسك - بي إن".
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