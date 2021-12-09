حريق هائل يلتهم مصنعا في الكويت... فيديو
© AP Photo / Noah Bergerمكافحة حريق "شوغار فاير"، جزء من حريق "بيكورث كومبليكس فاير" في دويل، ولاية كاليفورنيا، 10 يوليو 2021
© AP Photo / Noah Berger
أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، اليوم الخميس، محاولتها السيطرة على حريق هائل، التهم مصنعا في أمغرة.
وأفادت قوة الإطفاء العام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بأن 5 فرق إطفاء تتعامل مع حريق مصنع في منطقة أمغرة.
#الكويت @kff_kw— 🇰🇼sahab news سَحابْ نيوز🇰🇼 (@sahabnews1) December 9, 2021
حريق مصنع في أمغرة👨🏻🚒🚒 pic.twitter.com/fvIrj1h8Xa
وأضافت أن فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع الحريق، الذي شبّ بمصنع في منطقة "أمغرة قطعة 3".
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مدير إطفاء محافظة الجهراء، العميد عمر المرشود، قوله إن مراكز الإطفاء تتعامل حاليا مع حريق مصنع بلاستيك في أمغرة دون وقوع إصابات.
مدير إطفاء الجهراء :— السفير (@Safir120) December 9, 2021
- 4 مراكز تتعامل حاليا مع حريق مصنع البلاستيك في أمغرة ولا إصابات .
- تم عزل الجزء المحترق تفاديا لامتداد النيران إلى القسائم الصناعية المجاورة#حريق_امغره pic.twitter.com/k2YEnjpjtL
وأضاف المرشود، أنه "تم عزل الجزء المحترق، لمنع امتداد النيران إلى القسائم الصناعية المجاورة".
5 فرق إطفاء تتعامل مع حريق مصنع في منطقة أمغرة - التفاصيل لاحقا pic.twitter.com/xMVD8eLyAe— قوة الإطفاء العام (@kff_kw) December 9, 2021
وناشد مدير إطفاء محافظة الجهراء، أصحاب المصانع التقيد باشتراطات الأمن والسلامة.