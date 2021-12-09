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دراسة تكشف سبب دخول الحمام فور شرب فنجان قهوة
دراسة تكشف سبب دخول الحمام فور شرب فنجان قهوة
كشفت دراسة السبب وراء حاجة الإنسان إلى دخول الحمام فور شرب فنجان واحد من القهوة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T16:53+0000
2021-12-09T16:53+0000
القهوة
إسرائيل
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ذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الخميس، أنه على الرغم من حاجة الإنسان إلى فنجان من القهوة في الصباح، فور استيقاظه من نومه، بهدف تنشيط الذهن وتحسين التركيز والانتباه، فإنه يضطر بعدها إلى دخول الحمام.وأكدت الصحيفة العبرية أن شرب فنجان قهوة واحد في الصباح، وربما رشفتين فقط من هذا الفنجان، يدفعان بالإنسان إلى الإسراع إلى الحمام، خاصة وأن القهوة تحتوي على الكافيين الكافي لمنح الجسم القوة والنشاط والحيوية، غير أن القهوة من أكثر المشروبات التي تحفز الجهاز الهضمي وتحرك معها المعدة.ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان روبرت مارتينديل، مدير قسم التغذية في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، أن للقهوة تأثير كبير وواضح على نشاط الأمعاء، وهي تحفز وتنشط الجهاز الهضمي للإنسان، خاصة وأن عنصر الكافيين المتوفر في القهوة عامل مسبب لحركة الأمعاء.وأشار روبرت مارتينديل إلى أن حركة الأمعاء ترسل بدورها، وعلى الفور، رسالة أو إشارة إلى القولون بضرورة التبرز والتبول أيضا، لافتا إلى أن عنصر الكافيين يقوم بعملية استرخاء لعضلات القولون في جسم الإنسان، وهو ما يجعله يشعر بوجوب الذهاب إلى الحمام.
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القهوة, إسرائيل

دراسة تكشف سبب دخول الحمام فور شرب فنجان قهوة

16:53 GMT 09.12.2021
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
CC0 / Pixabay /
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كشفت دراسة السبب وراء حاجة الإنسان إلى دخول الحمام فور شرب فنجان واحد من القهوة.
ذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الخميس، أنه على الرغم من حاجة الإنسان إلى فنجان من القهوة في الصباح، فور استيقاظه من نومه، بهدف تنشيط الذهن وتحسين التركيز والانتباه، فإنه يضطر بعدها إلى دخول الحمام.
وأكدت الصحيفة العبرية أن شرب فنجان قهوة واحد في الصباح، وربما رشفتين فقط من هذا الفنجان، يدفعان بالإنسان إلى الإسراع إلى الحمام، خاصة وأن القهوة تحتوي على الكافيين الكافي لمنح الجسم القوة والنشاط والحيوية، غير أن القهوة من أكثر المشروبات التي تحفز الجهاز الهضمي وتحرك معها المعدة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان روبرت مارتينديل، مدير قسم التغذية في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، أن للقهوة تأثير كبير وواضح على نشاط الأمعاء، وهي تحفز وتنشط الجهاز الهضمي للإنسان، خاصة وأن عنصر الكافيين المتوفر في القهوة عامل مسبب لحركة الأمعاء.
وأشار روبرت مارتينديل إلى أن حركة الأمعاء ترسل بدورها، وعلى الفور، رسالة أو إشارة إلى القولون بضرورة التبرز والتبول أيضا، لافتا إلى أن عنصر الكافيين يقوم بعملية استرخاء لعضلات القولون في جسم الإنسان، وهو ما يجعله يشعر بوجوب الذهاب إلى الحمام.
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