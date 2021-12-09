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https://arabic.sputniknews.com/20211209/دمشق-تستضيف-مؤتمر-الطاقة-العربي-عام-2024-1053735830.html
دمشق تستضيف مؤتمر الطاقة العربي عام 2024
دمشق تستضيف مؤتمر الطاقة العربي عام 2024
أعلنت وزارة النفظ والثروة المعدنية السورية عن استضافة العاصمة دمشق لمؤتمر الطاقة العربي في 2024، بموافقة جميع الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:53+0000
2021-12-09T11:53+0000
العالم العربي
الكويت
سوريا
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وقالت الوزارة في بيان: "بموافقة جميع الأعضاء، سوريا رئيس مجلس وزراء النفط العرب (أوابك) في بداية العام، ودمشق ستستضيف مؤتمر الطاقة العربي في 2024".وانعقد، اليوم، في دولة الكويت، اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM بمشاركة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة ممثلاً عن سوريا.واتفق الوزراء المجتمعون في نهاية الاجتماع على أن تترأس سوريا مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2022 وحتى كانون الثاني 2023، بعد رئاسة السعودية للمنظمة في العام الماضي.ووفقا للبيان الوزاري الرسمي، وافق جميع أعضاء المجلس الوزاري لـ"أوابك" على أن تستضيف دمشق مؤتمر الطاقة العربي في العام 2024، بعد قطر التي ستستضيفه في العام 2023.تأسست منظمة "أوابك" عام 1968، بموجب اتفاقية وقّعت في بيروت بين 3 دول، على أن تكون دولة الكويت مقراً لها، وانضمت سوريا إليها عام 1973 ليصبح عدد أعضائها 11 دولة.
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العالم العربي, الكويت, سوريا

دمشق تستضيف مؤتمر الطاقة العربي عام 2024

11:53 GMT 09.12.2021
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العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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أعلنت وزارة النفظ والثروة المعدنية السورية عن استضافة العاصمة دمشق لمؤتمر الطاقة العربي في 2024، بموافقة جميع الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"
وقالت الوزارة في بيان: "بموافقة جميع الأعضاء، سوريا رئيس مجلس وزراء النفط العرب (أوابك) في بداية العام، ودمشق ستستضيف مؤتمر الطاقة العربي في 2024".
وانعقد، اليوم، في دولة الكويت، اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM بمشاركة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة ممثلاً عن سوريا.
واتفق الوزراء المجتمعون في نهاية الاجتماع على أن تترأس سوريا مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2022 وحتى كانون الثاني 2023، بعد رئاسة السعودية للمنظمة في العام الماضي.
ووفقا للبيان الوزاري الرسمي، وافق جميع أعضاء المجلس الوزاري لـ"أوابك" على أن تستضيف دمشق مؤتمر الطاقة العربي في العام 2024، بعد قطر التي ستستضيفه في العام 2023.
تأسست منظمة "أوابك" عام 1968، بموجب اتفاقية وقّعت في بيروت بين 3 دول، على أن تكون دولة الكويت مقراً لها، وانضمت سوريا إليها عام 1973 ليصبح عدد أعضائها 11 دولة.
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