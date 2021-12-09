تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/رئيس-الأركان-يكشف-سبب-تطوير-القوات-المسلحة-الروسية-1053739278.html
رئيس الأركان يكشف سبب تطوير القوات المسلحة الروسية
رئيس الأركان يكشف سبب تطوير القوات المسلحة الروسية
كشف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف العوامل المؤثرة على نشاط القوات المسلحة الروسية. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T12:43+0000
2021-12-09T12:43+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103709/54/1037095474_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_7779fdbf54834a0cb29bd026c80f34a2.jpg
وقال غيراسيموف، اليوم الخميس، في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب تناولت استعراض العوامل المؤثرة على نشاط القوات المسلحة الروسية، قائلا: "إن أبرز العوامل المؤثرة التي تستوجب تطوير القوات المسلحة الروسية تفاقم الخطر الذي يهدد الأمن الدولي والإقليمي".ونوه إلى أن الخطر يتفاقم بسبب السياسة الخارجية الهدّامة، التي ينتهجها عدد من الدول وتوسع رقعة الإرهاب واستمرار الانحسار الاقتصادي في العالم على خلفية جائحة فيروس كورونا.وأشار في معرض حديثه عن كيفية تطوير القوات المسلحة الروسية عامة والقوات البرية خاصة إلى أن روسيا تركز على تزويد قواتها بالمزيد من وسائل الإدارة والاستطلاع والحرب الإلكترونية والأسلحة النارية الحديثة.ومن أجل تعزيز إمكانيات القوات البرية، تزودها روسيا بآليات مدرعة متطورة من طراز "أرماتا" و"كورغانيتس" و"بوميرانغ".وتعزز روسيا إمكانيات قوات المظليين أيضا من خلال توريد الأسلحة والمعدات الحديثة لها.وكشف رئيس الأركان أن روسيا تعمل على تعزيز إمكانيات قوات المظليين، التي هي القوة الرئيسية ضمن قوات الانتشار السريع، آخذة في الاعتبار تزايد عدد "بؤر عدم الاستقرار" قرب حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/جهاز-روسي-قادر-على-تدمير-سرب-الطائرات-المعادية-دون-إطلاق-النار-عليها-1053734942.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103709/54/1037095474_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_1447b431feb11d2412a2057ed6dab3d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

رئيس الأركان يكشف سبب تطوير القوات المسلحة الروسية

12:43 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تعتمد أول دفعة من منظومات الدفاع الجوي القطبية "تور-إم 2 دي تي"، بمدينة ييسك الروسية
القوات المسلحة الروسية تعتمد أول دفعة من منظومات الدفاع الجوي القطبية تور-إم 2 دي تي، بمدينة ييسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف العوامل المؤثرة على نشاط القوات المسلحة الروسية.
وقال غيراسيموف، اليوم الخميس، في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب تناولت استعراض العوامل المؤثرة على نشاط القوات المسلحة الروسية، قائلا: "إن أبرز العوامل المؤثرة التي تستوجب تطوير القوات المسلحة الروسية تفاقم الخطر الذي يهدد الأمن الدولي والإقليمي".
ونوه إلى أن الخطر يتفاقم بسبب السياسة الخارجية الهدّامة، التي ينتهجها عدد من الدول وتوسع رقعة الإرهاب واستمرار الانحسار الاقتصادي في العالم على خلفية جائحة فيروس كورونا.
وأشار في معرض حديثه عن كيفية تطوير القوات المسلحة الروسية عامة والقوات البرية خاصة إلى أن روسيا تركز على تزويد قواتها بالمزيد من وسائل الإدارة والاستطلاع والحرب الإلكترونية والأسلحة النارية الحديثة.
منظومة الحرب الإلكترونية مورمانسك-بي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
جهاز روسي قادر على تدمير سرب الطائرات المعادية دون إطلاق النار عليها
11:32 GMT
ومن أجل تعزيز إمكانيات القوات البرية، تزودها روسيا بآليات مدرعة متطورة من طراز "أرماتا" و"كورغانيتس" و"بوميرانغ".
وتعزز روسيا إمكانيات قوات المظليين أيضا من خلال توريد الأسلحة والمعدات الحديثة لها.
وكشف رئيس الأركان أن روسيا تعمل على تعزيز إمكانيات قوات المظليين، التي هي القوة الرئيسية ضمن قوات الانتشار السريع، آخذة في الاعتبار تزايد عدد "بؤر عدم الاستقرار" قرب حدودها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:50 GMTإيران تجري محادثات لتوقيع وثيقة التعاون الشامل مع ترکیا
12:47 GMTفرنسا تعلن موقفها من حضور دورة الألعاب الأولمبية في الصين
12:43 GMTرئيس الأركان يكشف سبب تطوير القوات المسلحة الروسية
12:36 GMTالجيش الأمريكي يرسل قافلة كبيرة من النفط السوري المسروق إلى العراق... صور
12:30 GMTالسيسي وميقاتي يبحثان تطورات المشهد السياسي في لبنان
12:29 GMTنيوزيلندا على أعتاب أن تصبح أول دولة خالية من التدخين
12:27 GMTهيئة الإعلام الأردني تكشف حقيقة تلقي أي طلب رسمي لعرض فيلم "أميرة" في دور السينما داخل المملكة
12:26 GMTالسيسي يستقبل لابيد ويناقشان مساعي إيران النووية والقضية الفلسطينية
12:24 GMTباحثون يحولون شكل البروتينات في أجساد البشر إلى مقاطع موسيقية... فيديو
12:17 GMTحريق في مستشفى عراقي يلحق أضرارا مادية
12:16 GMTقيادي فلسطيني: قرار وزير العمل خطوة إيجابية ويجب التعامل معنا على أننا شعب شقيق للبنانيين
12:06 GMTآبي أحمد يوجه رسالة لقادة 3 دول أفريقية
12:03 GMTالسعودية... اكتشاف 5500 موقع للمعادن الثمينة بقيمة 5 تريليونات ريال
12:03 GMTبعد نقله للمستشفى بسبب السرطان... ابنة بيليه تكشف موعد عودة والدها للمنزل
12:01 GMTكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في فيينا
11:59 GMT"فورمولا 1" تمدد عقدها مع أبوظبي حتى عام 2030
11:58 GMTأبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده
11:53 GMTدمشق تستضيف مؤتمر الطاقة العربي عام 2024
11:51 GMTبوريس جونسون يرزق بمولودته الثانية خلال فترة رئاسته
11:50 GMTالديوان الأميري في الكويت: ولي العهد سيستقبل الأمير محمد بن سلمان