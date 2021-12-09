https://arabic.sputniknews.com/20211209/رئيس-الأركان-يكشف-سبب-تطوير-القوات-المسلحة-الروسية-1053739278.html

رئيس الأركان يكشف سبب تطوير القوات المسلحة الروسية

رئيس الأركان يكشف سبب تطوير القوات المسلحة الروسية

كشف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف العوامل المؤثرة على نشاط القوات المسلحة الروسية. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T12:43+0000

2021-12-09T12:43+0000

2021-12-09T12:43+0000

رصد عسكري

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وقال غيراسيموف، اليوم الخميس، في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب تناولت استعراض العوامل المؤثرة على نشاط القوات المسلحة الروسية، قائلا: "إن أبرز العوامل المؤثرة التي تستوجب تطوير القوات المسلحة الروسية تفاقم الخطر الذي يهدد الأمن الدولي والإقليمي".ونوه إلى أن الخطر يتفاقم بسبب السياسة الخارجية الهدّامة، التي ينتهجها عدد من الدول وتوسع رقعة الإرهاب واستمرار الانحسار الاقتصادي في العالم على خلفية جائحة فيروس كورونا.وأشار في معرض حديثه عن كيفية تطوير القوات المسلحة الروسية عامة والقوات البرية خاصة إلى أن روسيا تركز على تزويد قواتها بالمزيد من وسائل الإدارة والاستطلاع والحرب الإلكترونية والأسلحة النارية الحديثة.ومن أجل تعزيز إمكانيات القوات البرية، تزودها روسيا بآليات مدرعة متطورة من طراز "أرماتا" و"كورغانيتس" و"بوميرانغ".وتعزز روسيا إمكانيات قوات المظليين أيضا من خلال توريد الأسلحة والمعدات الحديثة لها.وكشف رئيس الأركان أن روسيا تعمل على تعزيز إمكانيات قوات المظليين، التي هي القوة الرئيسية ضمن قوات الانتشار السريع، آخذة في الاعتبار تزايد عدد "بؤر عدم الاستقرار" قرب حدودها.

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رصد عسكري