https://arabic.sputniknews.com/20211209/رفض-لقاحات-كورونا-في-سنغافورة-قد-يكلفك-25-ألف-دولار-1053726266.html

رفض لقاحات كورونا في سنغافورة قد يكلفك 25 ألف دولار

رفض لقاحات كورونا في سنغافورة قد يكلفك 25 ألف دولار

قررت حكومة سنغافورة معاقبة رافضي الحصول على تطعيمات كورونا، بأن تجعلهم يتحملون تكاليف علاجهم في حالة الإصابة بالفيروس دون أي مشاركة من الدولة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T08:07+0000

2021-12-09T08:07+0000

2021-12-09T08:07+0000

سنغافورة

فيروس كورونا

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ذكرت ذلك صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، أمس الأربعاء، في تقرير عن تطعيمات كورونا، مشيرة إلى أن هذه العقوبة سيتم تطبيقها بقانون يشمل جميع الأشخاص غير الحاصلين على لقاحات كورونا، الذين يمكن أن يدخلوا المستشفيات بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات عمرية أقل من 12 عاما أو أولئك الذين لا يجب عليهم الحصول على التطعيمات لأسباب صحية، لن يشملهم القرار.وتقول وزارة الصحة في سنغافورة إن تكلفة رعاية مريض كورونا داخل وحدة عناية مركزة يمكن أن تصل إلى 25 ألف دولار قبل الدعم الذي تقدمه الدولة للخدمات الصحية.يذكر أن ميشال باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت، أمس الأربعاء، إنه لا يجب فرض التطعيمات ضد فيروس كورونا إجباريا تحت أي ظرف.وتابعت: "عندما يرفض أي شخص تلقي لقاحات كورونا فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما يمكن استخدام وسائل قانونية مثل العقوبات القانونية".

https://arabic.sputniknews.com/20211208/الأمم-المتحدة-لا-يجب-أن-يكون-تطعيم-كورونا-إجباريا-تحت-أي-ظرف-1053710852.html

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سنغافورة, فيروس كورونا