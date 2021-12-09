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رفض لقاحات كورونا في سنغافورة قد يكلفك 25 ألف دولار
رفض لقاحات كورونا في سنغافورة قد يكلفك 25 ألف دولار
قررت حكومة سنغافورة معاقبة رافضي الحصول على تطعيمات كورونا، بأن تجعلهم يتحملون تكاليف علاجهم في حالة الإصابة بالفيروس دون أي مشاركة من الدولة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T08:07+0000
2021-12-09T08:07+0000
سنغافورة
فيروس كورونا
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ذكرت ذلك صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، أمس الأربعاء، في تقرير عن تطعيمات كورونا، مشيرة إلى أن هذه العقوبة سيتم تطبيقها بقانون يشمل جميع الأشخاص غير الحاصلين على لقاحات كورونا، الذين يمكن أن يدخلوا المستشفيات بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات عمرية أقل من 12 عاما أو أولئك الذين لا يجب عليهم الحصول على التطعيمات لأسباب صحية، لن يشملهم القرار.وتقول وزارة الصحة في سنغافورة إن تكلفة رعاية مريض كورونا داخل وحدة عناية مركزة يمكن أن تصل إلى 25 ألف دولار قبل الدعم الذي تقدمه الدولة للخدمات الصحية.يذكر أن ميشال باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت، أمس الأربعاء، إنه لا يجب فرض التطعيمات ضد فيروس كورونا إجباريا تحت أي ظرف.وتابعت: "عندما يرفض أي شخص تلقي لقاحات كورونا فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما يمكن استخدام وسائل قانونية مثل العقوبات القانونية".
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الأمم-المتحدة-لا-يجب-أن-يكون-تطعيم-كورونا-إجباريا-تحت-أي-ظرف-1053710852.html
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سنغافورة, فيروس كورونا

رفض لقاحات كورونا في سنغافورة قد يكلفك 25 ألف دولار

08:07 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Edgar Suانتشار فيروس "كورونا" - سنغافورة 21 فبراير 2020
انتشار فيروس كورونا - سنغافورة 21 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Edgar Su
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قررت حكومة سنغافورة معاقبة رافضي الحصول على تطعيمات كورونا، بأن تجعلهم يتحملون تكاليف علاجهم في حالة الإصابة بالفيروس دون أي مشاركة من الدولة.
ذكرت ذلك صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، أمس الأربعاء، في تقرير عن تطعيمات كورونا، مشيرة إلى أن هذه العقوبة سيتم تطبيقها بقانون يشمل جميع الأشخاص غير الحاصلين على لقاحات كورونا، الذين يمكن أن يدخلوا المستشفيات بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
الأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف
أمس, 15:59 GMT
لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات عمرية أقل من 12 عاما أو أولئك الذين لا يجب عليهم الحصول على التطعيمات لأسباب صحية، لن يشملهم القرار.
وتقول وزارة الصحة في سنغافورة إن تكلفة رعاية مريض كورونا داخل وحدة عناية مركزة يمكن أن تصل إلى 25 ألف دولار قبل الدعم الذي تقدمه الدولة للخدمات الصحية.
رافضو التطعيم يمكن أن يتحملوا نحو 25 ألف دولار إذا دخلوا المستشفيات وفقا لهذا القانون.
يذكر أن ميشال باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت، أمس الأربعاء، إنه لا يجب فرض التطعيمات ضد فيروس كورونا إجباريا تحت أي ظرف.

هناك طرق قانونية أخرى يمكن اتباعها لمعاقبة من يرفضون لقاحات كورونا مثل الغرامات المالية.

ميشال باشليه
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
وتابعت: "عندما يرفض أي شخص تلقي لقاحات كورونا فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما يمكن استخدام وسائل قانونية مثل العقوبات القانونية".
© Sputnikلقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا
لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا
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