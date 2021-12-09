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https://arabic.sputniknews.com/20211209/روسيا-ترسل-علماء-فيروسات-ومختبرات-ومعدات-طبية-إلى-جنوب-أفريقيا-1053753675.html
روسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
روسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على إرسال مجموعة من علماء الفيروسات والمختبرات والمعدات الطبية... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T17:15+0000
2021-12-09T17:15+0000
2021-12-09T17:15+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار العالم الآن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فيروس كورونا
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وحسب بيان الكرملين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ناقش فيه بوتين مع رامافوزا مسألة مكافحة متحور كورونا الجديد "أوميكرون".ووفقا للبيان، أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن امتنانه لاستعداد الجانب الروسي للتعاون الوثيق في مكافحة الوباء.وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي، عن وجود إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا لشخصين قادمين من جنوب أفريقيا.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/هيئة-الرقابة-الصحية-الروسية-تكشف-أعراض-الإصابة-بمتحور-أوميكرون-1053722688.html
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منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, فيروس كورونا
روسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على إرسال مجموعة من علماء الفيروسات والمختبرات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا إلى جنوب أفريقيا.
وحسب بيان
الكرملين
، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ناقش فيه
بوتين
مع رامافوزا مسألة مكافحة متحور كورونا الجديد "أوميكرون".
وقال الكرملين إنه "تم التوصل إلى اتفاق لإرسال مجموعة من علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر صحي وبائي ومعدات طبية أخرى إلى جنوب أفريقيا في أقرب وقت".
ووفقا للبيان، أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن امتنانه لاستعداد الجانب الروسي للتعاون الوثيق في مكافحة الوباء.
وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي، عن وجود إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة من
فيروس كورونا
لشخصين قادمين من جنوب أفريقيا.
وكانت
منظمة الصحة العالمية
قد أدرجت المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"
أوميكرون
" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.