تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/روسيا-ترسل-علماء-فيروسات-ومختبرات-ومعدات-طبية-إلى-جنوب-أفريقيا-1053753675.html
روسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
روسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على إرسال مجموعة من علماء الفيروسات والمختبرات والمعدات الطبية... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T17:15+0000
2021-12-09T17:15+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار العالم الآن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/01/1045470115_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_7c4adb40d892f94034b47426b4302146.jpg
وحسب بيان الكرملين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ناقش فيه بوتين مع رامافوزا مسألة مكافحة متحور كورونا الجديد "أوميكرون".ووفقا للبيان، أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن امتنانه لاستعداد الجانب الروسي للتعاون الوثيق في مكافحة الوباء.وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي، عن وجود إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا لشخصين قادمين من جنوب أفريقيا.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/هيئة-الرقابة-الصحية-الروسية-تكشف-أعراض-الإصابة-بمتحور-أوميكرون-1053722688.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/01/1045470115_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_e817c8c2d2c6f068727ad83f0ab1921c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, فيروس كورونا

روسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا

17:15 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورفحص و معالجة مرضى "كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على إرسال مجموعة من علماء الفيروسات والمختبرات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا إلى جنوب أفريقيا.
وحسب بيان الكرملين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ناقش فيه بوتين مع رامافوزا مسألة مكافحة متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال الكرملين إنه "تم التوصل إلى اتفاق لإرسال مجموعة من علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر صحي وبائي ومعدات طبية أخرى إلى جنوب أفريقيا في أقرب وقت".

ووفقا للبيان، أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن امتنانه لاستعداد الجانب الروسي للتعاون الوثيق في مكافحة الوباء.
وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي، عن وجود إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا لشخصين قادمين من جنوب أفريقيا.
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
هيئة الرقابة الصحية الروسية تكشف أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون"
02:11 GMT
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:18 GMT"فاو" تحذر من خطر يهدد الأمن الغذائي للأجيال القادمة
17:15 GMTروسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
17:06 GMTموسكو تدعو تل أبيب وواشنطن إلى الامتناع عن إجراء مناورات تحاكي ضرب إيران
17:03 GMTقريبا في "آيفون"... ميزة ستكشف لأصحاب الهواتف المستعملة قطع الغيار التي تم استبدالها دون ‏علمهم
16:53 GMTدراسة تكشف سبب دخول الحمام فور شرب فنجان قهوة
16:45 GMTوزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي المحادثات النووية الحالية مصالح دول الخليج
16:36 GMTالقبض على 4 موظفين في الاستخبارات الدنماركية بتهمة التجسس
16:29 GMTمحكمة إسرائيلية تمدد توقيف طفلتين فلسطينيتين حتى الاثنين المقبل
16:24 GMTهيئة الأسرى: فيلم "أميرة" إساءة لنضال الفلسطينيين... وسحبه من الأوسكار خطوة في الاتجاه الصحيح
16:22 GMTوزير الخارجية السعودي: لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان
16:15 GMTالاتحاد الأوروبي يتوقع انخفاضا في استهلاك الوقود الحيوي بحلول عام 2031
16:12 GMTماكرون يدعو لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود
16:11 GMTالسيسي يوجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز لحل مشكلة الكهرباء
16:09 GMTإيطاليا تفرض غرامة غير مسبوقة على شركة أمازون
16:09 GMTجنرال إسرائيلي معلقا على إجراء بلاده مناورات لمهاجمة إيران: فات الأوان
15:58 GMTدراسة يابانية: متحور "أوميكرون" معد أربع مرات أكثر من "دلتا" ويهرب من مناعة اللقاحات
15:58 GMT"مختلف تماما عن دلتا"... طبيب يكشف عن أعراض محددة لمتحور "أوميكرون"
15:47 GMTتونس... حركة النهضة تعلن وفاة "أحد مناضليها" إثر حريق في مقرها الرئيسي
15:37 GMTقراء مجلة "تايم" يختارون رئيسا مثيرا للجدل ليكون "شخصية العام"... فمن هو؟
15:37 GMTمصر تحث إسرائيل على الامتناع عن الإجراءات الأحادية الخاصة بالاستيطان