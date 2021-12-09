https://arabic.sputniknews.com/20211209/روسيا-سفينة-حربية-أوكرانية-تتجه-نحو-مضيق-كيرتش-ولا-تستجيب-لمطالب-تغيير-مسارها-1053758385.html

روسيا: سفينة حربية أوكرانية تتجه نحو مضيق كيرتش ولا تستجيب لمطالب تغيير مسارها

روسيا: سفينة حربية أوكرانية تتجه نحو مضيق كيرتش ولا تستجيب لمطالب تغيير مسارها

أعلنت روسيا، مساء اليوم الخميس، أن السفينة "دونباس" التابعة للبحرية الأوكرانية، تتجه نحو مضيق كيرتش، الذي يصل البحر الأسود ببحر آزوف، منوهة إلى أنها لا تستجيب... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T20:08+0000

2021-12-09T20:08+0000

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ووفقا لبيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، غادرت سفينة "دونباس" صباح اليوم ميناء ماريوبول واتجهت نحو مضيق كيرتش. وأوضح البيان أن السفينة الأوكرانية لم تقدم طلب لمرور قناة كيرتش-ينيكالسكي.وبناء عليه، طالبت سفينة حرس السواحل التابعة للبحرية الروسية، السفينة الأوكرانية الامتثال للإجراءات الروسية المتبعة (من حيث تقديم الطلبات اللازمة للمرور عبر مضيق كيرتش). وأفاد البيان بأن السلطات الروسية تلقت إجابة من السفينة بأنها لا تخطط لعبور مضيق كيرتش.

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