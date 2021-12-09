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https://arabic.sputniknews.com/20211209/ستهتز-إفريقيا-والعالم-بأسره-كاف-يحسم-الجدل-ويعلن-رسميا-موعد-انطلاق-كأس-الأمم-الإفريقية-1053741737.html
"ستهتز إفريقيا والعالم بأسره"... "كاف" يحسم الجدل ويعلن رسميا موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية
"ستهتز إفريقيا والعالم بأسره"... "كاف" يحسم الجدل ويعلن رسميا موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا جديدًا، اليوم الخميس، رد فيه على الأنباء التي تحدثت عن تقديم موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية ونقلها من الكاميرون. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T13:21+0000
2021-12-09T13:21+0000
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
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وأكد كاف، عبر موقعه الرسمي، بدء العد التنازلي لإنطلاق أكبر حدث على الأراضي الإفريقية، مشيرا إلى أنه "في غضون 30 يوما ستهتز إفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لاعبي كرة القدم من القارة".وأضاف البيان أن "أكبر نجوم إفريقيا الذين شاركوا في بطولات الأندية الأفريقية أو الآسيوية أو الأوروبية الكبرى سيعودون إلى وطنهم ليقاتلوا في الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني حتى 6 فبراير/ شباط 2022، من أجل التفوق في الكاميرون والنيل بلقب الكأس الأفريقية".وتابع أن "كأس الأمم الأفريقية سيعود في النسخة 33 إلى بلد أساطير مثل روجيه ميلا وصامويل إيتو وباتريك مبوما للمرة الثانية، بعد عام 1972، مشيرة إلى أن 24 فريقًا سيقاتلون من أجل الكأس.وواجهت بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون عدة عقبات لإقامتها، حيث كان من المفترض تنظيمها في 2019 لكن انتقلت البطولة إلى مصر، في ظل عدم اكتمال أعمال الإنشاء الاستادات.وتسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة من عام 2021 إلى مطلع 2022 ، ليستقر الكاف على الموعد النهائي المُعلن اليوم، بعد أنباء ترددت مؤخرا عن إمكانية تأجيلها مرة أخرى.
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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

"ستهتز إفريقيا والعالم بأسره"... "كاف" يحسم الجدل ويعلن رسميا موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية

13:21 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYSكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS
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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا جديدًا، اليوم الخميس، رد فيه على الأنباء التي تحدثت عن تقديم موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية ونقلها من الكاميرون.
وأكد كاف، عبر موقعه الرسمي، بدء العد التنازلي لإنطلاق أكبر حدث على الأراضي الإفريقية، مشيرا إلى أنه "في غضون 30 يوما ستهتز إفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لاعبي كرة القدم من القارة".
وأضاف البيان أن "أكبر نجوم إفريقيا الذين شاركوا في بطولات الأندية الأفريقية أو الآسيوية أو الأوروبية الكبرى سيعودون إلى وطنهم ليقاتلوا في الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني حتى 6 فبراير/ شباط 2022، من أجل التفوق في الكاميرون والنيل بلقب الكأس الأفريقية".
وتابع أن "كأس الأمم الأفريقية سيعود في النسخة 33 إلى بلد أساطير مثل روجيه ميلا وصامويل إيتو وباتريك مبوما للمرة الثانية، بعد عام 1972، مشيرة إلى أن 24 فريقًا سيقاتلون من أجل الكأس.
وواجهت بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون عدة عقبات لإقامتها، حيث كان من المفترض تنظيمها في 2019 لكن انتقلت البطولة إلى مصر، في ظل عدم اكتمال أعمال الإنشاء الاستادات.
وتسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة من عام 2021 إلى مطلع 2022 ، ليستقر الكاف على الموعد النهائي المُعلن اليوم، بعد أنباء ترددت مؤخرا عن إمكانية تأجيلها مرة أخرى.
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