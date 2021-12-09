سوريا تعيد فتح الموانئ بعد يوم من إغلاقها

ونقلت "الإخبارية السورية" عن وزارة النقل، تأكيدها أن "المديرية العامة للموانئ تعيد افتتاح كل الموانئ البحرية (الملاحة- الصيد) في المنطقة الساحلية اعتباراً من اليوم الخميس 9-12 الساعة 08:00 صباحاً، وذلك مع انحسار الفعالية الجوية واستقرارها".وأمس، أعلنت السلطات السورية إغلاق كل الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة والصيد، وأكدت مديرية الموانئ أنه "تم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر".ونقلت الوكالة عن المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي، قوله إن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.
أعلنت وزارة النقل في سوريا، اليوم الخميس، إعادة فتح كل الموانئ البحرية بعد قرار غلقها بسبب سوء الأحوال الجوية.
ونقلت "الإخبارية السورية" عن وزارة النقل، تأكيدها أن "المديرية العامة للموانئ تعيد افتتاح كل الموانئ البحرية (الملاحة- الصيد) في المنطقة الساحلية اعتباراً من اليوم الخميس 9-12 الساعة 08:00 صباحاً، وذلك مع انحسار الفعالية الجوية واستقرارها".
وأمس، أعلنت السلطات السورية إغلاق كل الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة والصيد، وأكدت مديرية الموانئ أنه "تم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر".
ونقلت الوكالة عن المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي، قوله إن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.