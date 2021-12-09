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https://arabic.sputniknews.com/20211209/طلب-شهادة-ترامب-في-تحقيق-حول-تهم-احتيال-موجهة-لشركته-1053757578.html
طلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
طلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
طلب كبير مسؤولي العدل في ولاية نيويورك، من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته ضمن تحقيقات حول ارتكاب مجموعته العقارية جرائم احتيال محتملة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T19:39+0000
2021-12-09T19:39+0000
2021-12-09T19:40+0000
العالم
دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد
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وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، بأن المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، طلبت من ترامب الإدلاء بشهادته شخصيا في مكتبها في التحقيق.يجري هذا التحقيق حول ما إذا كانت مجموعة ترامب قد أبلغت بشكل غير قانوني عن قيم خاطئة بشأن ممتلكاتها، حتى تتمكن من الحصول على مزايا مصرفية وضريبية، وفقا للصحيفة.ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن جيمس تريد من ترامب الإدلاء بشهادته في 7 يناير/ كانون الثاني. رفض مكتب المدعية التعليق على التقرير، ولم يعلق ترامب إلى الآن.أجرى مكتب المدعية العامة للولاية مقابلة مع إريك نجل ترامب، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، بشأن هذه القضية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20201203/إيفانكا-ترامب-تواجه-تهمة-التربح-وتخضع-للتحقيق-1047393902.html
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العالم, دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي دونالد
طلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته 19:39 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 19:40 GMT 09.12.2021)
طلب كبير مسؤولي العدل في ولاية نيويورك، من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته ضمن تحقيقات حول ارتكاب مجموعته العقارية جرائم احتيال محتملة.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، بأن المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، طلبت من ترامب الإدلاء بشهادته شخصيا في مكتبها في التحقيق.
يجري هذا التحقيق حول ما إذا كانت
مجموعة ترامب
قد أبلغت بشكل غير قانوني عن قيم خاطئة بشأن ممتلكاتها، حتى تتمكن من الحصول على مزايا مصرفية وضريبية، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن جيمس تريد من ترامب الإدلاء بشهادته في 7 يناير/ كانون الثاني. رفض مكتب المدعية التعليق على التقرير، ولم يعلق
ترامب
إلى الآن.
أجرى مكتب المدعية العامة للولاية مقابلة مع إريك نجل ترامب، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، بشأن هذه القضية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.