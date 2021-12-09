تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/طلب-شهادة-ترامب-في-تحقيق-حول-تهم-احتيال-موجهة-لشركته-1053757578.html
طلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
طلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
طلب كبير مسؤولي العدل في ولاية نيويورك، من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته ضمن تحقيقات حول ارتكاب مجموعته العقارية جرائم احتيال محتملة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T19:39+0000
2021-12-09T19:40+0000
العالم
دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102257/06/1022570697_174:0:1571:786_1920x0_80_0_0_d50090306b5540ad013b7e4a0473563d.png
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، بأن المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، طلبت من ترامب الإدلاء بشهادته شخصيا في مكتبها في التحقيق.يجري هذا التحقيق حول ما إذا كانت مجموعة ترامب قد أبلغت بشكل غير قانوني عن قيم خاطئة بشأن ممتلكاتها، حتى تتمكن من الحصول على مزايا مصرفية وضريبية، وفقا للصحيفة.ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن جيمس تريد من ترامب الإدلاء بشهادته في 7 يناير/ كانون الثاني. رفض مكتب المدعية التعليق على التقرير، ولم يعلق ترامب إلى الآن.أجرى مكتب المدعية العامة للولاية مقابلة مع إريك نجل ترامب، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، بشأن هذه القضية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20201203/إيفانكا-ترامب-تواجه-تهمة-التربح-وتخضع-للتحقيق-1047393902.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102257/06/1022570697_523:0:1571:786_1920x0_80_0_0_0304c276ae38ca8bb2d3a03084f7206f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي دونالد

طلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته

19:39 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 19:40 GMT 09.12.2021)
© YouTube/Screenshot
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طلب كبير مسؤولي العدل في ولاية نيويورك، من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته ضمن تحقيقات حول ارتكاب مجموعته العقارية جرائم احتيال محتملة.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، بأن المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، طلبت من ترامب الإدلاء بشهادته شخصيا في مكتبها في التحقيق.
يجري هذا التحقيق حول ما إذا كانت مجموعة ترامب قد أبلغت بشكل غير قانوني عن قيم خاطئة بشأن ممتلكاتها، حتى تتمكن من الحصول على مزايا مصرفية وضريبية، وفقا للصحيفة.
إيفانكا ترامب مستمعة إلى ملخص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن جهوده لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في البيت الأبيض 20 مارس/ آذار 2020، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2020
إيفانكا ترامب تواجه تهمة في أمريكا وتخضع للتحقيق
3 ديسمبر 2020, 19:11 GMT
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن جيمس تريد من ترامب الإدلاء بشهادته في 7 يناير/ كانون الثاني. رفض مكتب المدعية التعليق على التقرير، ولم يعلق ترامب إلى الآن.
أجرى مكتب المدعية العامة للولاية مقابلة مع إريك نجل ترامب، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، بشأن هذه القضية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:22 GMTالقبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي
20:14 GMTتعديل التصنيف من سلبي لمستقر... ما تأثير تقرير وكالة "فيتش" على الاقتصاد والاستثمار في الأردن؟
20:08 GMTروسيا: سفينة حربية أوكرانية تتجه نحو مضيق كيرتش ولا تستجيب لمطالب تغيير مسارها
19:59 GMT"طالبان باكستان" تعلن نهاية وقف إطلاق النار مع الحكومة
19:55 GMTأمريكا توافق على حصول الأطفال في سن 16 و17 عاما على جرعة معززة من لقاح "فايزر"‏
19:50 GMTواشنطن: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين
19:39 GMTطلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
19:35 GMTمقاتلات روسية تمنع 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية من الاقتراب من حدود روسيا
19:31 GMTالجانب الآخر من جولة محمود عباس إلى الجزائر وتونس
19:28 GMTمن داخل البنتاغون... غانتس يتحدث عن الاستعداد العسكري مع أمريكا لمواجهة إيران
19:21 GMTبوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية
19:16 GMTبيل غيتس: "ميتافيرس" سيكتسح اجتماعات العمل خلال الثلاث سنوات القادمة
19:12 GMTأطباء بيلاروس يجرون عملية ولادة لامرأة مهاجرة
19:10 GMTزواج القاصرات في العراق... مكاتب تتحدى القوانين وتوقع العقود
19:02 GMTإعلامي مصري ينشر صورة لمحمد صلاح بقميص الزمالك ويدعوه للانضمام للنادي
18:43 GMTليتوانيا تدفع ألف يورو لكل مهاجر من أجل العودة إلى بلده الأصلي
18:37 GMTوزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية
18:25 GMTالحكومة الأمريكية تحقق فيما اكتشفه أحد السائقين داخل سيارة "تسلا" الكهربائية
18:19 GMT الاتحاد الدولي للتنس لن ينظم بطولات بالصين في 2022
18:16 GMTدولة أوروبية تمنح النقود لمواطنيها تشجيعا لهم على تلقي لقاح كورونا