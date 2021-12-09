غوتيريش يوجه رسالة تحذير في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الخميس: "الفساد يعني خيانة الشعوب واستنزاف مواردها ويؤدي إلى إضعاف الديمقراطية".وتابع: "في اليوم العالمي لمكافحة الفساد يجب علينا أن نسلط الضوء على حاجة العالم للتكاتف من أجل القضاء عليه وتحقيق العدالة والمسؤولية المطلوبة".ويقول الموقع الرسمي للأمم المتحدة إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد مناسبة لنتذكر مسؤولياتنا تجاه التصدي للفساد، مشيرة إلى أن هذه الجهود يجب أن يشارك فيها المسؤولون الحكوميون والموظفون المدنيون والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويقول الموقع الرسمي للأمم المتحدة إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد مناسبة لنتذكر مسؤولياتنا تجاه التصدي للفساد، مشيرة إلى أن هذه الجهود يجب أن يشارك فيها المسؤولون الحكوميون والموظفون المدنيون والقطاع الخاص والمجتمع المدني.