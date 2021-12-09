غوغل تكافئ موظفيها بـ"علاوة مالية" بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب

وقال متحدث باسم الشركة إن موظفي "غوغل" حول العالم سيحصلون على ما يعادل 1600 دولار مكافأة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيشمل المنتفعين من المكافأة المالية قوتها العاملة الموسعة من بائعي مراكز البيانات والمتدربين، بحسب وكالة "رويترز".ولم يوضح المتحدث كم سيكلف شركة "غوغل" إجمالي هذه المكافأة المالية.وتأتي الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان شركة "غوغل" تأجيل عودة موظفيها في أمريكا إلى المكتب، بعدما كان من المقرر أن يعودوا في 10 يناير/ كانون الثاني 2022، وكذلك بعدما تراجعت الشركة عن قرار عودة موظفيها إلى مكاتبها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.ودفعت جائحة فيروس "كورونا" المستجد العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "أمازون" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" إلى تقديم مكافآت إضافية لموظفيها، في محاولة لمساعدتهم على التكيّف مع العمل عن بُعد، وكذلك لجذب المواهب والاحتفاظ بها خلال الأوقات العصيبة.يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الحالي، أظهر استطلاع داخلي تم تسريبه لموظفي "غوغل" أن الرفاهية العامة للموظفين تتدهور، الأمر الذي دفع الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، للإعلان عن سلسلة من مزايا العافية الإضافية، بما في ذلك منح عطلة لمرة واحدة على مستوى الشركة في شهر مارس/ آذار الماضي، ومنح مكافأة نقدية قدرها 500 دولار، و يوم "تعافي" إضافي في أي وقت يستغرق فيه موظفو "غوغل" 4 أيام إجازة.
قررت شركة "غوغل" الأمريكية منح موظفيها في جميع أنحاء العالم مكافأة نقدية إضافية، وذلك بعد تأجيل عودتهم المقررة إلى المكتب إلى عام 2022.
وقال متحدث باسم الشركة إن موظفي "غوغل" حول العالم سيحصلون على ما يعادل 1600 دولار مكافأة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيشمل المنتفعين من المكافأة المالية قوتها العاملة الموسعة من بائعي مراكز البيانات والمتدربين، بحسب وكالة "رويترز".
ولم يوضح المتحدث كم سيكلف شركة "غوغل" إجمالي هذه المكافأة المالية.
وتأتي الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان شركة "غوغل" تأجيل عودة موظفيها في أمريكا إلى المكتب، بعدما كان من المقرر أن يعودوا في 10 يناير/ كانون الثاني 2022، وكذلك بعدما تراجعت الشركة عن قرار عودة موظفيها إلى مكاتبها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
ودفعت جائحة فيروس "كورونا" المستجد العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "أمازون" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" إلى تقديم مكافآت إضافية لموظفيها، في محاولة لمساعدتهم على التكيّف مع العمل عن بُعد، وكذلك لجذب المواهب والاحتفاظ بها خلال الأوقات العصيبة.
يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الحالي، أظهر استطلاع داخلي تم تسريبه لموظفي "غوغل" أن الرفاهية العامة للموظفين تتدهور، الأمر الذي دفع الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، للإعلان عن سلسلة من مزايا العافية الإضافية، بما في ذلك منح عطلة لمرة واحدة على مستوى الشركة في شهر مارس/ آذار الماضي، ومنح مكافأة نقدية قدرها 500 دولار، و يوم "تعافي" إضافي في أي وقت يستغرق فيه موظفو "غوغل" 4 أيام إجازة.