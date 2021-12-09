تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
تونس... حركة النهضة تعلن وفاة "أحد مناضليها" إثر حريق في مقرها الرئيسي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/غوغل-تكافئ-موظفيها-بـعلاوة-مالية-بعد-تأجيل-عودتهم-إلى-المكتب-1053746567.html
غوغل تكافئ موظفيها بـ"علاوة مالية" بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب
غوغل تكافئ موظفيها بـ"علاوة مالية" بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب
قررت شركة "غوغل" الأمريكية منح موظفيها في جميع أنحاء العالم مكافأة نقدية إضافية، وذلك بعد تأجيل ‏عودتهم المقررة إلى المكتب إلى عام 2022.‏ 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T14:38+0000
2021-12-09T14:38+0000
منوعات
غوغل
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/1049035111_0:337:3043:2048_1920x0_80_0_0_2961309a30f255f84477335c3f1a2470.jpg
وقال متحدث باسم الشركة إن موظفي "غوغل" حول العالم سيحصلون على ما يعادل 1600 دولار مكافأة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيشمل المنتفعين من المكافأة المالية قوتها العاملة الموسعة من بائعي مراكز البيانات والمتدربين، بحسب وكالة "رويترز".ولم يوضح المتحدث كم سيكلف شركة "غوغل" إجمالي هذه المكافأة المالية.وتأتي الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان شركة "غوغل" تأجيل عودة موظفيها في أمريكا إلى المكتب، بعدما كان من المقرر أن يعودوا في 10 يناير/ كانون الثاني 2022، وكذلك بعدما تراجعت الشركة عن قرار عودة موظفيها إلى مكاتبها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.ودفعت جائحة فيروس "كورونا" المستجد العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "أمازون" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" إلى تقديم مكافآت إضافية لموظفيها، في محاولة لمساعدتهم على التكيّف مع العمل عن بُعد، وكذلك لجذب المواهب والاحتفاظ بها خلال الأوقات العصيبة.يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الحالي، أظهر استطلاع داخلي تم تسريبه لموظفي "غوغل" أن الرفاهية العامة للموظفين تتدهور، الأمر الذي دفع الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، للإعلان عن سلسلة من مزايا العافية الإضافية، بما في ذلك منح عطلة لمرة واحدة على مستوى الشركة في شهر مارس/ آذار الماضي، ومنح مكافأة نقدية قدرها 500 دولار، و يوم "تعافي" إضافي في أي وقت يستغرق فيه موظفو "غوغل" 4 أيام إجازة.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/غوغل-تؤجل-عودة-موظفيها-للعمل-من-مكاتبها-هل-أوميكرون-السبب-1053569822.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/1049035111_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9bcceffd9b7540154d962107088b23a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, غوغل, فيروس كورونا

غوغل تكافئ موظفيها بـ"علاوة مالية" بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب

14:38 GMT 09.12.2021
© AP Photo / Marcio Jose Sanchezغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
غوغل
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
تابعنا عبر
قررت شركة "غوغل" الأمريكية منح موظفيها في جميع أنحاء العالم مكافأة نقدية إضافية، وذلك بعد تأجيل ‏عودتهم المقررة إلى المكتب إلى عام 2022.‏
وقال متحدث باسم الشركة إن موظفي "غوغل" حول العالم سيحصلون على ما يعادل 1600 دولار مكافأة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيشمل المنتفعين من المكافأة المالية قوتها العاملة الموسعة من بائعي مراكز البيانات والمتدربين، بحسب وكالة "رويترز".
ولم يوضح المتحدث كم سيكلف شركة "غوغل" إجمالي هذه المكافأة المالية.
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
غوغل تؤجل عودة موظفيها للعمل من مكاتبها... هل "أوميكرون" السبب
5 ديسمبر, 06:17 GMT
وتأتي الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان شركة "غوغل" تأجيل عودة موظفيها في أمريكا إلى المكتب، بعدما كان من المقرر أن يعودوا في 10 يناير/ كانون الثاني 2022، وكذلك بعدما تراجعت الشركة عن قرار عودة موظفيها إلى مكاتبها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
ودفعت جائحة فيروس "كورونا" المستجد العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "أمازون" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" إلى تقديم مكافآت إضافية لموظفيها، في محاولة لمساعدتهم على التكيّف مع العمل عن بُعد، وكذلك لجذب المواهب والاحتفاظ بها خلال الأوقات العصيبة.
يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الحالي، أظهر استطلاع داخلي تم تسريبه لموظفي "غوغل" أن الرفاهية العامة للموظفين تتدهور، الأمر الذي دفع الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، للإعلان عن سلسلة من مزايا العافية الإضافية، بما في ذلك منح عطلة لمرة واحدة على مستوى الشركة في شهر مارس/ آذار الماضي، ومنح مكافأة نقدية قدرها 500 دولار، و يوم "تعافي" إضافي في أي وقت يستغرق فيه موظفو "غوغل" 4 أيام إجازة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:47 GMTتونس... حركة النهضة تعلن وفاة "أحد مناضليها" إثر حريق في مقرها الرئيسي
15:37 GMTقراء مجلة "تايم" يختارون رئيسا مثيرا للجدل ليكون "شخصية العام"... فمن هو؟
15:37 GMTمصر تحث إسرائيل على الامتناع عن الإجراءات الأحادية الخاصة بالاستيطان
15:34 GMTطبيب يكشف كيف يقتل فيروس كورونا الدماغ
15:33 GMTالسعودية تعلق الرحلات مع نيجيريا
15:30 GMTوكالة: أمريكا وإسرائيل تبحثان تحركا عسكريا استعدادا لمهاجمة إيران
15:25 GMTالدفاع الأرمينية تعلن عن تعرض مواقعها لقصف مكثف على الحدود مع أذربيجان
15:24 GMT"دارفور" دماء لا تنقطع... من يقف وراء تأجيج الصراعات في الإقليم؟
15:21 GMTارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 5.8% خلال نوفمبر
15:11 GMTنيوزيلندا تعتزم اتخاذ قرار تاريخي غير مسبوق بخصوص التدخين
15:08 GMTالصين تفرض قيودا تجارية على دولة أوروبية "انتهكت" التزاماتها السياسية
15:00 GMTالعراق يعلن تسلم 100 داعشي كانوا محتجزين في سوريا
14:53 GMTطيار روسي ينفذ هبوطا اضطراريا بطائرة نقل عسكرية بمحرك معطل
14:49 GMTالمتحدث الرسمي لمهرجان الإبل يكشف قيمة ‏غرامة استخدام "البوتوكس"... واستبعاد أكثر من 70 جملا
14:46 GMTمحمد بن سلمان يؤكد "متانة العلاقات" مع قطر
14:44 GMT"تفيل" توقع مذكرات تفاهم مع شركات فرنسية للتعاون في مجال إخراج المرافق النووية من الخدمة
14:38 GMTغوغل تكافئ موظفيها بـ"علاوة مالية" بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب
14:29 GMTالخارجية الروسية: نأمل أن تكون محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم مثمرة
14:19 GMTالهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار
14:18 GMTنائب رئيس حركة النهضة التونسية يقفز من الطابق الثاني إثر حريق بالمقر المركزي... فيديو وصور