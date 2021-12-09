موسكو: وجود الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين

وقال غيراسيموف في إفادة للملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: "لم تتخل الجماعات المسلحة غير الشرعية عن خططها لتوسيع مناطق نفوذها. ويسهم في ذلك الوجود العسكري غير المشروع للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى في سوريا، مما يقلل من فعالية محاربة الجماعات الإرهابية".وأضاف أن القوات الفضائية الروسية تواصل إلى جانب القوات الحكومية السورية، غاراتها للقضاء على الإرهابيين، في حين تقدم في الوقت نفسه المساعدة في عودة اللاجئين واستعادة البنية التحتية وسلامة أراضي البلاد.وتابع رئيس الأركان العامة: "في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يجري العمل مع الجانب التركي لتنفيذ الاتفاقات القائمة والحفاظ على وقف الأعمال العدائية".
قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الوجود العسكري غير الشرعي في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين، ويسهم في محاولات المسلحين لتوسيع نفوذهم في البلاد.
وقال غيراسيموف في إفادة للملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: "لم تتخل الجماعات المسلحة غير الشرعية عن خططها لتوسيع مناطق نفوذها. ويسهم في ذلك الوجود العسكري غير المشروع للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى في سوريا، مما يقلل من فعالية محاربة الجماعات الإرهابية".