تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/غيراسيموف-وجود-الولايات-المتحدة-وحلفائها-في-سوريا-يقلل-من-فعالية-القتال-ضد-الإرهابيين-1053734560.html
موسكو: وجود الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين
موسكو: وجود الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين
قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الوجود العسكري غير الشرعي في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين، ويسهم في محاولات... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:18+0000
2021-12-09T11:30+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101807/04/1018070479_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_9e61709b94a532655da708505a830e08.jpg
وقال غيراسيموف في إفادة للملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: "لم تتخل الجماعات المسلحة غير الشرعية عن خططها لتوسيع مناطق نفوذها. ويسهم في ذلك الوجود العسكري غير المشروع للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى في سوريا، مما يقلل من فعالية محاربة الجماعات الإرهابية".وأضاف أن القوات الفضائية الروسية تواصل إلى جانب القوات الحكومية السورية، غاراتها للقضاء على الإرهابيين، في حين تقدم في الوقت نفسه المساعدة في عودة اللاجئين واستعادة البنية التحتية وسلامة أراضي البلاد.وتابع رئيس الأركان العامة: "في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يجري العمل مع الجانب التركي لتنفيذ الاتفاقات القائمة والحفاظ على وقف الأعمال العدائية".
https://arabic.sputniknews.com/20211128/إعلام-هكذا-يتجهز-عناصر-الشرطة-العسكرية-الروسية-قبل-إرسالهم-إلى-سوريا-1053361445.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101807/04/1018070479_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_cafea2b3ba911e9683c9f70a8844d203.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

موسكو: وجود الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين

11:18 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.12.2021)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصورفاليري غيراسيموف
فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الوجود العسكري غير الشرعي في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين، ويسهم في محاولات المسلحين لتوسيع نفوذهم في البلاد.
وقال غيراسيموف في إفادة للملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: "لم تتخل الجماعات المسلحة غير الشرعية عن خططها لتوسيع مناطق نفوذها. ويسهم في ذلك الوجود العسكري غير المشروع للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى في سوريا، مما يقلل من فعالية محاربة الجماعات الإرهابية".
وحدة الشرطة العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
إعلام: هكذا يتجهز عناصر الشرطة العسكرية الروسية قبل إرسالهم إلى سوريا
28 نوفمبر, 14:20 GMT
وأضاف أن القوات الفضائية الروسية تواصل إلى جانب القوات الحكومية السورية، غاراتها للقضاء على الإرهابيين، في حين تقدم في الوقت نفسه المساعدة في عودة اللاجئين واستعادة البنية التحتية وسلامة أراضي البلاد.
وتابع رئيس الأركان العامة: "في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يجري العمل مع الجانب التركي لتنفيذ الاتفاقات القائمة والحفاظ على وقف الأعمال العدائية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:50 GMTإيران تجري محادثات لتوقيع وثيقة التعاون الشامل مع ترکیا
12:47 GMTفرنسا تعلن موقفها من حضور دورة الألعاب الأولمبية في الصين
12:43 GMTرئيس الأركان يكشف سبب تطوير القوات المسلحة الروسية
12:36 GMTالجيش الأمريكي يرسل قافلة كبيرة من النفط السوري المسروق إلى العراق... صور
12:30 GMTالسيسي وميقاتي يبحثان تطورات المشهد السياسي في لبنان
12:29 GMTنيوزيلندا على أعتاب أن تصبح أول دولة خالية من التدخين
12:27 GMTهيئة الإعلام الأردني تكشف حقيقة تلقي أي طلب رسمي لعرض فيلم "أميرة" في دور السينما داخل المملكة
12:26 GMTالسيسي يستقبل لابيد ويناقشان مساعي إيران النووية والقضية الفلسطينية
12:24 GMTباحثون يحولون شكل البروتينات في أجساد البشر إلى مقاطع موسيقية... فيديو
12:17 GMTحريق في مستشفى عراقي يلحق أضرارا مادية
12:16 GMTقيادي فلسطيني: قرار وزير العمل خطوة إيجابية ويجب التعامل معنا على أننا شعب شقيق للبنانيين
12:06 GMTآبي أحمد يوجه رسالة لقادة 3 دول أفريقية
12:03 GMTالسعودية... اكتشاف 5500 موقع للمعادن الثمينة بقيمة 5 تريليونات ريال
12:03 GMTبعد نقله للمستشفى بسبب السرطان... ابنة بيليه تكشف موعد عودة والدها للمنزل
12:01 GMTكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في فيينا
11:59 GMT"فورمولا 1" تمدد عقدها مع أبوظبي حتى عام 2030
11:58 GMTأبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده
11:53 GMTدمشق تستضيف مؤتمر الطاقة العربي عام 2024
11:51 GMTبوريس جونسون يرزق بمولودته الثانية خلال فترة رئاسته
11:50 GMTالديوان الأميري في الكويت: ولي العهد سيستقبل الأمير محمد بن سلمان