فرنسا تعلن موقفها من حضور دورة الألعاب الأولمبية في الصين

وقال وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير، في تصريحات لتلفزيون "بي.إف.إم"، اليوم الخميس، إن فرنسا لن تقاطع دورة الألعاب الأولمبية في بكين، بحسب "رويترز".وأضاف الوزير: "فيما يتعلق بالمقاطعة الدبلوماسية فرنسا لن تفعل ذلك… الرياضة عالم بحد ذاته ويتعين أن يكون محميا من التدخلات السياسية".وأشار بلانكير إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان في الصين يجب أن تدان"، وفي الوقت ذاته أكد الوزير أن وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو ستحضر الأولمبياد.وأمس، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مقاطعة بلاده للأولمبياد الشتوية في الصين، وأكد أن بلاده ستنضم إلى حلفائها في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية "لإرسال رسالة إلى الصين بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان".وقبلها بساعات، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ستكون هناك مقاطعة دبلوماسية فعلية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة في فبراير/ شباط المقبل.ويوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب ما اسماه "الفظائع في مجال حقوق الإنسان في الصين"، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين يحظون بحرية السفر إلى هناك للمنافسة.والثلاثاء الماضي، قالت الصين إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة إعلامية في بكين، اليوم، إن الصين تعارض المقاطعة وستتخذ "إجراءات مضادة حازمة".
أعلن وزير فرنسي أن بلاده لن تقاطع دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في الصين، في فبراير/ شباط المقبل.
وقال وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير، في تصريحات لتلفزيون "بي.إف.إم"، اليوم الخميس، إن فرنسا لن تقاطع دورة الألعاب الأولمبية في بكين، بحسب "رويترز".
وأضاف الوزير: "فيما يتعلق بالمقاطعة الدبلوماسية فرنسا لن تفعل ذلك… الرياضة عالم بحد ذاته ويتعين أن يكون محميا من التدخلات السياسية".
وأشار بلانكير إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان في الصين يجب أن تدان"، وفي الوقت ذاته أكد الوزير أن وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو ستحضر الأولمبياد.
ومن المقرر أن تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024.
وأمس، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مقاطعة بلاده للأولمبياد الشتوية في الصين، وأكد أن بلاده ستنضم إلى حلفائها في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية "لإرسال رسالة إلى الصين بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان".
وقبلها بساعات، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ستكون هناك مقاطعة دبلوماسية فعلية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة في فبراير/ شباط المقبل.
ويوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب ما اسماه "الفظائع في مجال حقوق الإنسان في الصين"، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين يحظون بحرية السفر إلى هناك للمنافسة.
والثلاثاء الماضي، قالت الصين إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة إعلامية في بكين، اليوم، إن الصين تعارض المقاطعة وستتخذ "إجراءات مضادة حازمة".