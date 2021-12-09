https://arabic.sputniknews.com/20211209/فرنسا-تعلن-موقفها-من-حضور-دورة-الألعاب-الأولمبية-في-الصين-1053739453.html

فرنسا تعلن موقفها من حضور دورة الألعاب الأولمبية في الصين

فرنسا تعلن موقفها من حضور دورة الألعاب الأولمبية في الصين

أعلن وزير فرنسي أن بلاده لن تقاطع دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في الصين، في فبراير/ شباط المقبل. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T12:47+0000

2021-12-09T12:47+0000

2021-12-09T13:34+0000

فرنسا

الولايات المتحدة

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053737789_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f43d75ca53b2aa2ab295d6e016ae95b.jpg

وقال وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير، في تصريحات لتلفزيون "بي.إف.إم"، اليوم الخميس، إن فرنسا لن تقاطع دورة الألعاب الأولمبية في بكين، بحسب "رويترز".وأضاف الوزير: "فيما يتعلق بالمقاطعة الدبلوماسية فرنسا لن تفعل ذلك… الرياضة عالم بحد ذاته ويتعين أن يكون محميا من التدخلات السياسية".وأشار بلانكير إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان في الصين يجب أن تدان"، وفي الوقت ذاته أكد الوزير أن وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو ستحضر الأولمبياد.وأمس، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مقاطعة بلاده للأولمبياد الشتوية في الصين، وأكد أن بلاده ستنضم إلى حلفائها في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية "لإرسال رسالة إلى الصين بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان".وقبلها بساعات، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ستكون هناك مقاطعة دبلوماسية فعلية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة في فبراير/ شباط المقبل.ويوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب ما اسماه "الفظائع في مجال حقوق الإنسان في الصين"، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين يحظون بحرية السفر إلى هناك للمنافسة.والثلاثاء الماضي، قالت الصين إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة إعلامية في بكين، اليوم، إن الصين تعارض المقاطعة وستتخذ "إجراءات مضادة حازمة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرنسا, الولايات المتحدة, الصين