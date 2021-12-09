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https://arabic.sputniknews.com/20211209/فورمولا-1-تمدد-عقدها-مع-أبوظبي-حتى-عام-2030-1053736103.html
"فورمولا 1" تمدد عقدها مع أبوظبي حتى عام 2030
"فورمولا 1" تمدد عقدها مع أبوظبي حتى عام 2030
أعلن المسؤولون عن جائزة "فورمولا 1"، تمديد عقد إقامتها في الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2030. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:59+0000
2021-12-09T11:59+0000
2021-12-09T11:59+0000
فورمولا-1
أبو ظبي
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وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1": "يسعدنا أن نؤكد أننا سنسابق في أبو ظبي حتى عام 2030 بموجب هذه الاتفاقية الجديدة".ويعتبر سباق أبو ظبي واحد من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.واستضافت أبوظبي "فورمولا 1" لأول مرة في عام 2009 وهي واحدة من أكثر السباقات ربحًا لأصحاب الحقوق التجارية "ليبرتي ميديا".ويتعادل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات لمرسيدس، وماكس فرستابن سائق رد بول، بالنقاط التي ستخوض السباق النهائي يوم الأحد.
https://arabic.sputniknews.com/20151011/1015920805.html
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فورمولا-1, أبو ظبي
"فورمولا 1" تمدد عقدها مع أبوظبي حتى عام 2030
أعلن المسؤولون عن جائزة "فورمولا 1"، تمديد عقد إقامتها في الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2030.
11 أكتوبر 2015, 07:49 GMT
وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1": "يسعدنا أن نؤكد أننا سنسابق في أبو ظبي حتى عام 2030 بموجب هذه الاتفاقية الجديدة".
ويعتبر سباق أبو ظبي واحد من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث
انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية
لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.
واستضافت أبوظبي "فورمولا 1" لأول مرة في عام 2009 وهي واحدة من أكثر السباقات ربحًا لأصحاب الحقوق التجارية "ليبرتي ميديا".
ويتعادل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات لمرسيدس، وماكس فرستابن سائق رد بول،
بالنقاط التي ستخوض السباق
النهائي يوم الأحد.