في العراق... "جي بي إس" لمراقبة الصيدليات

وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، قال نقيب الصيادلة العراقيين مصطفى الهيتي: "النقابة بدأت بتفتيش الصيدليات بشكل أولي للتأكد من مواقعها، وإجازاتها، والأسعار"، لافتا إلى أن "النظام الإلكتروني الجديد الذي ستتبعه النقابة سيطبَّق لأول مرة في العراق ويهدف إلى الإرشاد والتقويم".وحول الدور الذي تقوم به خدمة "جي بي إس" أوضح الهيتي أن "النقابة في خطوتها الأولى تقوم بتثبيت مكان الصيدلية على الموقع، للحد من تغيير بعض مواقع الصيدليات بشكل مستمر"، مشيرا إلى أن "موقع الصيدليات مهم جداً إذ تترتب عليه منظومة الدواء الآمن والتسعيرة الدوائية وتعظيم الخدمات الصيدلانية".وما حققه العمل بتلك التقنية، أكد نقيب الصيادلة أنه تم كشفت محال وهمية لبيع الأدوية غير مجازة، مشددا على أن "تلك الظاهرة خطيرة جداً وتؤثر في المواطنين".وقال: "الخطوة الأولى من التفتيش هو تأمين توزيع الصيدليات بشكل عادل للمواطنين وملاحظة كثافة الصيدليات في بعض المناطق"، لافتا إلى أن "أي صيدلية لا يوجد فيها صيدلي؛ تغلق بشكل مباشر، لأن النظام سيكون إلكترونياً وليس ورقياً وسيرتبط بلجنة الانضباط لتحقيق العدالة".
اعتمدت نقابة الصيادلة العراقيين خدمة "جي بي إس" لمراقبة الصيدليات، في كل ما يخص عمليات بيع الأدوية.
وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، قال نقيب الصيادلة العراقيين مصطفى الهيتي: "النقابة بدأت بتفتيش الصيدليات بشكل أولي للتأكد من مواقعها، وإجازاتها، والأسعار"، لافتا إلى أن "النظام الإلكتروني الجديد الذي ستتبعه النقابة سيطبَّق لأول مرة في العراق ويهدف إلى الإرشاد والتقويم".
وحول الدور الذي تقوم به خدمة "جي بي إس" أوضح الهيتي أن "النقابة في خطوتها الأولى تقوم بتثبيت مكان الصيدلية على الموقع، للحد من تغيير بعض مواقع الصيدليات بشكل مستمر"، مشيرا إلى أن "موقع الصيدليات مهم جداً إذ تترتب عليه منظومة الدواء الآمن والتسعيرة الدوائية وتعظيم الخدمات الصيدلانية".
وما حققه العمل بتلك التقنية، أكد نقيب الصيادلة أنه تم كشفت محال وهمية لبيع الأدوية غير مجازة، مشددا على أن "تلك الظاهرة خطيرة جداً وتؤثر في المواطنين".
وقال: "الخطوة الأولى من التفتيش هو تأمين توزيع الصيدليات بشكل عادل للمواطنين وملاحظة كثافة الصيدليات في بعض المناطق"، لافتا إلى أن "أي صيدلية لا يوجد فيها صيدلي؛ تغلق بشكل مباشر، لأن النظام سيكون إلكترونياً وليس ورقياً وسيرتبط بلجنة الانضباط لتحقيق العدالة".