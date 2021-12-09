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https://arabic.sputniknews.com/20211209/قطر-تستعد-لحدث-عسكري-خلال-أيام-فيديو-1053732145.html
قطر تستعد لحدث عسكري خلال أيام... فيديو
قطر تستعد لحدث عسكري خلال أيام... فيديو
تستعد قطر للعرض العسكري، الذي ينفذه الجيش بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبلاد، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T10:25+0000
2021-12-09T10:25+0000
2021-12-09T10:25+0000
أخبار قطر اليوم
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع القطرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن رئيس الأركان القطري الفريق ركن طيار سالم بن حمد، شهد مراحل الاستعداد للعرض العسكري، الذي سيقام في العاصمة الدوحة.ونشرت وزارة الدفاع القطرية صورا ومقطع فيديو يظهر جانبا من الاستعدادات التي يجريها الجيش القطري لهذا الحدث العسكري.ويوافق احتفال قطر باليوم الوطني تاريخ تولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس قطر الحديثة حكم البلاد في 18 ديسمبر عام 1878.
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102147/33/1021473346_331:0:1295:723_1920x0_80_0_0_0bc4071574cc42c865680b4ab207d5c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم
قطر تستعد لحدث عسكري خلال أيام... فيديو
تستعد قطر للعرض العسكري، الذي ينفذه الجيش بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبلاد، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة
الدفاع القطرية
، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن رئيس الأركان القطري الفريق ركن طيار سالم بن حمد، شهد مراحل الاستعداد للعرض العسكري، الذي سيقام في العاصمة الدوحة.
ونشرت وزارة الدفاع القطرية صورا ومقطع فيديو يظهر جانبا من الاستعدادات التي يجريها
الجيش القطري
لهذا الحدث العسكري.
ويوافق احتفال قطر باليوم الوطني تاريخ تولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس قطر الحديثة حكم البلاد في 18 ديسمبر عام 1878.