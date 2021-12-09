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قطع الطرقات في لبنان "يكلفنا كلمتين"... فيديو
قطع الطرقات في لبنان "يكلفنا كلمتين"... فيديو
نفذ اتحاد ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، صباح اليوم الخميس، إضرابا وتجمعات على كافة الأراضي اللبنانية، للمطالبة بدعم قطاع النقل وتأمين عمل المركبات... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T13:11+0000
2021-12-09T13:11+0000
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وتجمهر السائقون منذ الساعة السادسة صباحا في مختلف المناطق اللبنانية من طرابلس إلى صيدا والنبطية، أما التجمع المركزي كان في بيروت حيث تجمعوا في عدة نقاط، لينطلقوا بعدها عند الساعة التاسعة صباحا نحو ساحة رياض الصلح التي تقع على مقربة من القصر الحكومي.وقال عدد من السائقين لـ"سبوتنيك" إن "وقفتهم هي بسبب غلاء أسعار قطع الغيار بشكل جنوني، وأنهم أصبحوا غير قادرين على الاستمرار دون دعمهم من قبل الدولة اللبنانية بالبنزين أو عبر بطاقة تمويليه".بدوره توجه رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، خلال كلمة ألقاها خلال التحرك إلى رئيس الحكومة اللبنانية قائلا "فليخرج رئيس الحكومة ويقول أنا لم أعد ملتزماً بما وعدت وحينها لكل حادث حديث".وأضاف: "هل المطلوب أن ينتفض الشعب اللبناني من المعاناة، أم المطلوب أن ندعو النقل البري للتحرك بشكل رسمي، وقطع الطرقات في كل المناطق اللبنانية يكلّفنا كلمتين، ولكن ذنبنا أننا حريصون على البلد واستقراره".وكشف طليس عن "عدم مشاركة عدد من السائقين اليوم لأنهم فضلوا الذهاب نحو الإضراب الشامل"، ووعدهم "بالاستعداد للتحرك الأكبر والأصعب والشامل للضغط على الحكومة".
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العالم العربي, أخبار لبنان

قطع الطرقات في لبنان "يكلفنا كلمتين"... فيديو

13:11 GMT 09.12.2021
© Sputnikإضراب للنقل البري في لبنان "يكلّفنا كلمتين"
إضراب للنقل البري في لبنان يكلّفنا كلمتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik
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نفذ اتحاد ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، صباح اليوم الخميس، إضرابا وتجمعات على كافة الأراضي اللبنانية، للمطالبة بدعم قطاع النقل وتأمين عمل المركبات العمومية وإنجاز خطة النقل العام، ومكافحة التعديات والمنافسات غير الشرعية.
وتجمهر السائقون منذ الساعة السادسة صباحا في مختلف المناطق اللبنانية من طرابلس إلى صيدا والنبطية، أما التجمع المركزي كان في بيروت حيث تجمعوا في عدة نقاط، لينطلقوا بعدها عند الساعة التاسعة صباحا نحو ساحة رياض الصلح التي تقع على مقربة من القصر الحكومي.
وقال عدد من السائقين لـ"سبوتنيك" إن "وقفتهم هي بسبب غلاء أسعار قطع الغيار بشكل جنوني، وأنهم أصبحوا غير قادرين على الاستمرار دون دعمهم من قبل الدولة اللبنانية بالبنزين أو عبر بطاقة تمويليه".
بدوره توجه رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، خلال كلمة ألقاها خلال التحرك إلى رئيس الحكومة اللبنانية قائلا "فليخرج رئيس الحكومة ويقول أنا لم أعد ملتزماً بما وعدت وحينها لكل حادث حديث".
وأضاف: "هل المطلوب أن ينتفض الشعب اللبناني من المعاناة، أم المطلوب أن ندعو النقل البري للتحرك بشكل رسمي، وقطع الطرقات في كل المناطق اللبنانية يكلّفنا كلمتين، ولكن ذنبنا أننا حريصون على البلد واستقراره".
© Sputnik . ABDAL KADER ALBAIإضراب للنقل البري في لبنان "يكلّفنا كلمتين"
إضراب للنقل البري في لبنان يكلّفنا كلمتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
إضراب للنقل البري في لبنان "يكلّفنا كلمتين"
© Sputnik . ABDAL KADER ALBAI
وكشف طليس عن "عدم مشاركة عدد من السائقين اليوم لأنهم فضلوا الذهاب نحو الإضراب الشامل"، ووعدهم "بالاستعداد للتحرك الأكبر والأصعب والشامل للضغط على الحكومة".
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