https://arabic.sputniknews.com/20211209/كيف-يتم-التعرف-على-داء-السكري-والمعالجة-دون-اختبارات-ودواء؟-1053724074.html

كيف يتم التعرف على داء السكري والمعالجة دون اختبارات ودواء؟

كيف يتم التعرف على داء السكري والمعالجة دون اختبارات ودواء؟

تحدثت الطبيبة سوري داداشيفا عن ثلاث علامات لمرض السكري يمكن التعرف عليها دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T06:34+0000

2021-12-09T06:34+0000

2021-12-09T06:34+0000

مجتمع

صحة

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وقالت داداشيفا لوكالة "سبوتنيك": العلامات الثلاث هي،وأضافت الاختصاصية أنه من العلامات المبكرة لمرض السكري تشمل أيضًا ضعف الجسد والتعرق وجفاف الجلد وضعف التئام الجروح.وبالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر (المرتبطين بأسباب السكري الشائعة الوراثية منها أو السمنة وارتفاع ضغط الدم الشرياني)، علقت داداشيفا بالقول: من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي، ووزن الجسم مع الحفاظ على النشاط البدني المنتظم (ممارسة الرياضة)، وتجنب المواقف العصيبة".وأشارت داداشيفا إلى أنه من أجل الوقاية، ينبغي إجراء اختبار الهيموجلوبين السكري (HbA1c) كل 6 أشهر لقياس متوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة الأشهر الماضية، منوهة إلى أنه "إذا كان المؤشر أكثر من 6%، يجب عليك استشارة طبيب الغدد الصماء".وخلصت إلى أنه "إذا اكتشفت الحالة المرضية في الوقت المناسب، فيمكن تصحيح الوضع باتباع نظام غذائي صحيح، حتى دون اللجوء إلى الأدوية".

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مجتمع, صحة