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لبنان يعلن تسجيل إصابتين بـ"أوميكرون"
لبنان يعلن تسجيل إصابتين بـ"أوميكرون"
أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون". 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T10:51+0000
2021-12-09T10:51+0000
لبنان
أوميكرون
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ونقلت قناة "أو تي في"، ظهر اليوم الخميس، عن فراس الأبيض، أنه بعد تتبع الحالات الإيجابية القادمة من خارج لبنان، فإن هناك شك في وجود حالتي من متحور "أوميكرون" دخلتا إلى البلاد.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية أن دراسات مختبرية أولية أظهرت أن الحصول على 3 جرعات من اللقاح الذي تنتجه الشركة يحيد المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".وذكرت الشركة الأمريكية في بيان نشرته، أمس الأربعاء، على موقعها الإلكتروني أن الحصول على جرعتين من اللقاح يؤدي إلى تقليل نشاط الفيروس.ويمكن فحص قدرة اللقاح على الحماية من العدوى بطريقتين أولاهما: في المختبر لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة الموجودة في دم الأفراد الملقحين تحيد المتحور، أما الطريقة الثانية فتكون عن طريق جمع البيانات من الواقع لمعرفة عدد الأفراد الذين تم تطعيمهم وأصيبوا مقارنة مع الأفراد غير الملقحين.قارن علماء الشركة نتائج الدم المأخوذ من الأفراد الذين تلقوا الدواء المعزز قبل شهر مع نتائج الدم المأخوذ من اللقاحات بجرعتين فقط.أظهر البحث أن المناعة التي توفرها الجرعة الثالثة ضد متحور أوميكرون كانت أعلى 25 مرة من المناعة التي توفرها جرعتان، وبحسب البيان فإنه من المحتمل أن توفر جرعتان من اللقاح بعض الحماية من المرض الشديد.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/لبنان-يواجه-كورونا-في-أعياد-الميلاد-بحظر-التجوال-ليلا-1053456990.html
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لبنان, أوميكرون

لبنان يعلن تسجيل إصابتين بـ"أوميكرون"

10:51 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amirمسح ميداني في المناطق اللبنانية لتقييم واقع تفشي كورونا
مسح ميداني في المناطق اللبنانية لتقييم واقع تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
ونقلت قناة "أو تي في"، ظهر اليوم الخميس، عن فراس الأبيض، أنه بعد تتبع الحالات الإيجابية القادمة من خارج لبنان، فإن هناك شك في وجود حالتي من متحور "أوميكرون" دخلتا إلى البلاد.
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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وفي سياق متصل، أعلنت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية أن دراسات مختبرية أولية أظهرت أن الحصول على 3 جرعات من اللقاح الذي تنتجه الشركة يحيد المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
وذكرت الشركة الأمريكية في بيان نشرته، أمس الأربعاء، على موقعها الإلكتروني أن الحصول على جرعتين من اللقاح يؤدي إلى تقليل نشاط الفيروس.
ويمكن فحص قدرة اللقاح على الحماية من العدوى بطريقتين أولاهما: في المختبر لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة الموجودة في دم الأفراد الملقحين تحيد المتحور، أما الطريقة الثانية فتكون عن طريق جمع البيانات من الواقع لمعرفة عدد الأفراد الذين تم تطعيمهم وأصيبوا مقارنة مع الأفراد غير الملقحين.
قارن علماء الشركة نتائج الدم المأخوذ من الأفراد الذين تلقوا الدواء المعزز قبل شهر مع نتائج الدم المأخوذ من اللقاحات بجرعتين فقط.
أظهر البحث أن المناعة التي توفرها الجرعة الثالثة ضد متحور أوميكرون كانت أعلى 25 مرة من المناعة التي توفرها جرعتان، وبحسب البيان فإنه من المحتمل أن توفر جرعتان من اللقاح بعض الحماية من المرض الشديد.
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