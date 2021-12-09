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لبنان يعلن سعر صرف جديدا للسحب من الودائع الدولارية
لبنان يعلن سعر صرف جديدا للسحب من الودائع الدولارية
أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان أصدره، اليوم الخميس، إنه حدد سعر صرف جديدا للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند ثمانية آلاف ليرة للدولار. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T12:55+0000
2021-12-09T12:55+0000
لبنان
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وذكرت "رويترز" أن السعر كان فيما سبق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.وفي وقت سابق، أطلقت السلطات الرسمية اللبنانية، منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة في لبنان لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.ويقوم برنامج "البطاقة التمويلية" على إعطاء الأسر الفقيرة مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار ورفع الدعم عن كافة القطاعات.وعلى الرغم من فتح باب التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية إلا أن هذه الخطوة تبقى ناقصة في ظل غياب تمويل كامل لهذه البرامج، بحسب خبراء اقتصاديين.
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لبنان يعلن سعر صرف جديدا للسحب من الودائع الدولارية

12:55 GMT 09.12.2021
© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARESضباط الشرطة يقفون حذرًا بعد أن قام المتظاهرون بهدم السياج أثناء تظاهرهم خارج البنك المركزي اللبناني خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بيروت
ضباط الشرطة يقفون حذرًا بعد أن قام المتظاهرون بهدم السياج أثناء تظاهرهم خارج البنك المركزي اللبناني خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES
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أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان أصدره، اليوم الخميس، إنه حدد سعر صرف جديدا للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند ثمانية آلاف ليرة للدولار.
وذكرت "رويترز" أن السعر كان فيما سبق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وفي وقت سابق، أطلقت السلطات الرسمية اللبنانية، منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة في لبنان لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
ويقوم برنامج "البطاقة التمويلية" على إعطاء الأسر الفقيرة مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار ورفع الدعم عن كافة القطاعات.
وعلى الرغم من فتح باب التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية إلا أن هذه الخطوة تبقى ناقصة في ظل غياب تمويل كامل لهذه البرامج، بحسب خبراء اقتصاديين.
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